＜個人投資家の予想＞ 11月07日 11時 ＜個人投資家の予想＞ 11月07日 11時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7719) 東京衡機 東証スタンダード

(1514) 住石ＨＤ 東証スタンダード

(8439) 東京センチュ 東証プライム

(6920) レーザーテク 東証プライム

(4597) ソレイジア 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF

(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース

(3696) セレス 東証プライム

(6240) ヤマシン―Ｆ 東証プライム

(4384) ラクスル 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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