スポーツの秋に知っておきたいこと「筋肉痛が2日後に…」筋肉痛を起こさないためにも効果的な方法とは

3.つらい筋肉痛を和らげるには

ストレッチなどで筋肉痛を予防しても、どうしても筋肉痛になってしまうこともありますよね。そんなときに役立つ方法もご紹介します。

3-1.軽い運動をする

筋肉痛の痛みは、筋肉に生じた傷を修復する過程で発生します。この修復を促進し、筋肉痛の回復を早めるためには、血行をよくすることが大切。ストレッチや軽い運動をすることで血行が促されます。(※1)

3-2.マッサージをする

筋肉痛を和らげるにはマッサージをするのもいいでしょう。ローラーマッサージ機を使ったマッサージで遅発性筋肉痛が軽減するという調査結果もあります。(※2)

ただし、揉みすぎると筋肉痛を悪化させてしまう可能性があるので注意が必要です。

3-3.筋肉痛を和らげる栄養素を摂る

アミノ酸の摂取が筋肉痛を軽減するとされています。(※3)

アミノ酸を含む卵や牛乳、大豆食品や肉類などを、運動後に食べるといいでしょう。

4.筋肉疲労の回復には漢方も役立つ

筋肉疲労の回復には漢方薬もおすすめです。漢方薬は複数の生薬を組み合わせて作られているため、筋肉の疲労回復だけでなく、痛みやしびれの軽減や冷えなど、さまざまな症状にアプローチできます。

筋肉痛の人は、「血流をよくして筋肉に栄養や酸素を届けて疲労を軽減する」「からだを温めて筋肉をゆるめる」「筋肉の痙攣やこわばりを緩和する」といった働きを持つ漢方薬を服用するといいでしょう。

<筋肉痛の人におすすめの漢方薬>

・葛根湯(かっこんとう):からだを温めて血流をよくすることで、筋肉の緊張を和らげて痛みを改善します。

・芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう):筋肉の緊張をゆるめて、痙攣や痙攣に伴う痛みを和らげることで筋肉痛を改善します。

漢方薬は、一般的に西洋薬よりも副作用のリスクが低いといわれていますが、使用する前には、医師や薬剤師に相談したほうがいいでしょう。

漢方薬は、一般的に西洋薬よりも副作用のリスクが低いといわれていますが、使用する前には、医師や薬剤師に相談したほうがいいでしょう。





●あんしん漢方





5.遅発性筋肉痛を予防し、回復を早めよう

筋肉痛が遅れる原因は加齢だけではありません。

遅発性筋肉痛には、まずは予防が大切。筋肉痛になってしまったら、軽い運動やストレッチやマッサージをしたり、アミノ酸を摂取したり、漢方薬を服用したりして回復を早めるといいでしょう。

自分に合う方法で、筋肉痛に悩まされることなく、楽しく運動習慣を続けてください。

