¡Ö¡ÈJ¥ê¡¼¥°¤Î¤ª²ÙÊª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥ºÊ¡ÅÄÀµÇî¤¬¸ÅÁã¤ÎÄãÌÂ´ü¤ò²óÁÛ¡ª ·ëº§¼°¤Ç¤ÏÀîÊ¥»á¤«¤é¥²¥¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤í¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÇÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÊ¡ÅÄÀµÇî»á¤¬¡¢Á°±à¿¿À»»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤±¤É¡¢Í·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£J¥ê¡¼¥°ÁÏÀ®´ü¤Ë¤ª¤±¤ë±ºÏÂ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï1992Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿93Ç¯¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤º¤ËÄãÌÂ¡£Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤¦²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö³°¹ñÀÒ¡Ê¤ÎÁª¼ê¡Ë¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤¬¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£²¶¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢²¶¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡·ë¶É¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍÁª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ëµ¢¹ñ¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇ¯´ÖºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥º¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥º¤¬J¥ê¡¼¥°ÁÏÀ®´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
¡Ö¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç²¶¤â¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²ø²æ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬£±Ç¯ÌÜ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈJ¥ê¡¼¥°¤Î¤ª²ÙÊª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡ÍâÇ¯¤â¶ìÀï¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï·ëº§¡£¤½¤Î¼°¤Î¼çÉÐ¤òÌ³¤á¤¿ÀîÊ¥»°Ïº»á¡ÊÅö»þJ¥ê¡¼¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤í¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï94Ç¯¤âºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¡¢Íâ95Ç¯¤ÏÇ¯´Ö£´°Ì¤ËÌö¿Ê¡£Ê¡ÅÄ»á¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¯¥é¥Ö¤ÏJ£²¹ß³Ê¤ÈJ£±Éüµ¢¤ò·Ð¸³¤·¡¢2006Ç¯¤ÎJ£±Í¥¾¡¤ä£³ÅÙ¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¶¯¹ë¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡±ºÏÂ¤Ï1992Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿93Ç¯¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤º¤ËÄãÌÂ¡£Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤¦²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö³°¹ñÀÒ¡Ê¤ÎÁª¼ê¡Ë¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤¬¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£²¶¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢²¶¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥º¤¬J¥ê¡¼¥°ÁÏÀ®´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
¡Ö¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç²¶¤â¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²ø²æ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬£±Ç¯ÌÜ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈJ¥ê¡¼¥°¤Î¤ª²ÙÊª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡ÍâÇ¯¤â¶ìÀï¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï·ëº§¡£¤½¤Î¼°¤Î¼çÉÐ¤òÌ³¤á¤¿ÀîÊ¥»°Ïº»á¡ÊÅö»þJ¥ê¡¼¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤í¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï94Ç¯¤âºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¡¢Íâ95Ç¯¤ÏÇ¯´Ö£´°Ì¤ËÌö¿Ê¡£Ê¡ÅÄ»á¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¯¥é¥Ö¤ÏJ£²¹ß³Ê¤ÈJ£±Éüµ¢¤ò·Ð¸³¤·¡¢2006Ç¯¤ÎJ£±Í¥¾¡¤ä£³ÅÙ¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¶¯¹ë¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô