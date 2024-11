◆安斉星来、イメチェンに反響

【モデルプレス=2024/11/07】女優の安斉星来が6日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露した。赤髪にイメージチェンジしたことを報告した安斉。投稿では「This is not a game. This is work」と仕事のために染めていることを明かした。これまで定着していた暗髪から鮮やかな赤髪で雰囲気をガラリと変えたイメージチェンジを受け、ファンからは「新鮮」「めちゃくちゃ似合ってる」「情熱的でかっこいい」「無敵の美しさ」など絶賛の声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】