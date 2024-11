任天堂の古川俊太郎社長が2024年中の発表をアナウンスしていた「Nintendo Swtichの後継機種」について、「後継機種でも既存のNintendo Swtichタイトルがプレイ可能になる」ことが明らかになりました。これに加えて、Nintendo Swtich向けの有料オンラインサービスであるNintendo Switch Onlineも、後継機種で引き続き利用可能となることも明かされています。

古川です。本日の経営方針説明会で、Nintendo Switchの後継機種ではNintendo Switch向けソフトも遊べることを公表しました。また、Nintendo Switch Onlineも後継機種で引き続きご利用いただけるようにします。これらNintendo Switchとの互換性を含む後継機種の詳しい情報は、後日改めてご案内します。— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) November 6, 2024

2024年11月6日、任天堂は2025年3月期第2四半期(2024年4〜9月)の決算を発表しました。同日に行われた決算説明会の中で、任天堂の古川社長はNintendo Switchの後継機種がNintendo Swtichのタイトルもプレイできる後方互換性を有していることを明かしています。これに加えて、Nintendo Switch Onlineも後継機種で引き続き利用可能となることが発表されました。ただし、後継機種の詳細な情報は「後日改めてご案内します」とのことです。Nintendo Swtichが後方互換性を有しているため、インターネット上では「後方互換性がない可能性を考慮してソフトの買い控えが起きるのを避けた可能性」を指摘する声などもあります。一方で、決算説明会では「現在すでに Nintendo Switch で遊ばれているお客様にとっては、後継機種の発売後すぐに新しいハードウェアを購入する動機が弱くなるのではないか」という質問が投げかけられていますが、古川社長は明言を避けつつ「これまでと同様に、ハード・ソフト一体型の娯楽を提供する会社として、さまざまな方法でその魅力をお伝えしていきたいと考えています」と回答しました。Xbox Series X/SとPlayStation 5(PS5)はどちらも後方互換性が確保されていますが、Nintendo Swtichは後方互換性を有していません。その理由は、前世代のWii Uがディスクドライブであったのに対して、Nintendo Swtichはカートリッジを採用したためです。そのため、記事作成時点ではNintendo Swtichで任天堂の旧式ゲーム機のタイトルをプレイするには、Nintendo Swtich向けのリマスター版をプレイするか、Nintendo Swtich Onlineにタイトルが追加される必要があります。ゲーム機の後方互換性に関する議論はプレイヤーの満足度だけでなく、ゲームの保存にも関係します。ビデオゲーム歴史保存協会の報告書によると、過去にリリースされたゲームの87%がすでにプレイできなくなっているとのこと。このようなゲームを減らすための最も有効な手段が、新しいゲーム機に後方互換性を持たせることです。過去に登場したゲームの87%はもう遊ぶことができなくなっている - GIGAZINENintendo Swtich後継機種が後方互換性を有するという情報に対して、インターネット上では「プレイ履歴は大事な思い出だから嬉しい」「やっとまともな運用になるのか。Wiiのバーチャルコンソールで買ったもの、藻屑と化してるもんな」「任天堂は前の世代までの互換性持たせるのは伝統になってきたな。GBとGBA、GBAとDS、WiiとWii Uみたく。追記:Wii Uや3DSとSwitchで互換切れたのが逆に例外って感じか。」「Newニンテンドー3DSみたいな感じになりそうだな。」といった声もあります。詳細なスペックは公式からは明かされていないNintendo Swtichの後継機種ですが、ディスプレイサイズが8インチに拡大するというウワサが流れていたり、大手ゲームメーカーのActivision BlizzardがNintendo Switchの次世代モデルについて「パワーはPS4やXbox Oneと同等」と発言したりしています。ウワサのNintendo Switchの次世代機「Nintendo Switch 2(仮称)」について大手ゲームメーカーのActivision Blizzardが「パワーはPS4やXbox Oneと同等」と発言 - GIGAZINE