2PM ¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê

2PMのメンバーで今年に入り精力的に日本でのソロ活動を展開しているチャンソンが12月4日にリリースするニューシングル「これからの君のために」の発売記念で自身初の本格的なリリースイベントを実施することがわかった。本作はチャンソンが日本で初めて主演を務めたフジテレビTWO×ひかりTV共同制作ドラマ「純喫茶イニョン」の主題歌となっており、作詞を松井五郎氏が担当。この季節にピッタリな切ない極上のラブバラードとなっている。カップリングではチャンソン自身も作曲に参加した「My Everyting」を収録。こちらも甘く囁くような彼のセクシーヴォイスが乙女心をくすぐるSWEETラブソングだ。

さらに今作では大判サイズで2種類の、全く異なるシチュエーションで撮影されたフォトブックが添付された初回生産限定盤も発売される。こちらもSweetとCoolが共存したチャンソンの魅力がたっぷり詰まった仕上がりになっているとのこと。今回、CDの発売週、週末にオンラインを含め4ヶ所で開催されるリリースイベントでは新曲のタイトルにあやかって「Just for you now(“今だけは君のために”)」というサブタイトルを付け、ミニライブや特典会など身近な距離感でいつにも増してファンサービスに徹したいとのこと。日本語も達者で気さくな彼ならではのひとときが送れるイベントになること間違いなしだ。尚、今後詳細情報は随時更新される模様。2月には映画初のW主演を演じたBE:FIRSTメンバーRYOKIとしても活躍中の三山凌輝と、大河ドラマ「どうする家康」に出演するなど女優としての活躍も目覚ましく、乃木坂46のセンターも経験している久保史緒里と共演した話題の映画「誰よりもつよく抱きしめて」の公開も予定されているチャンソン。今後ますますの活躍が期待される彼を今のうちにチェックしてみてはいかがだろうか。

■「これからの君のために」リリース記念スペシャルイベント『Just for you now』



‘時:12月6日(金)14:00〜(予定)

会場:タワーレコード渋谷 B1 CUTUP STUDIO

※(POP UP SHOP連動イベント)

※対象商品3,000円以上ご購入の方対象の限定の抽選イベント

日時:12月6日(金)17:00〜(予定)

会場:タワーレコード渋谷 B1 CUTUP STUDIO

※対象商品を事前にご予約いただいた方の中から抽選でご招待いたします。

※ご予約方法など詳細は近日中に発表いたします。



F時:12月6日(金)20:00〜(予定)オンラインサイン会

※対象商品を事前にご予約いただいた方の中から抽選でオンラインサイン会へ招待いたします。

【販売期間】

2024年11月8日(金)18:00 〜 2024年11月20日(水)正午まで

販売ページ

て時:12月7日(土)会場:越谷イオンレイクタウン kaze

※どなたでも観覧いただけるフリーイベントです。

テ時:12月8日(日)会場:都内某所

※どなたでも観覧いただけるフリーイベントです。

※詳細は近日中に発表いたします。

■リリース情報

「これからの君のために」

12月4日(水)発売



<収録曲>

01.これからの君のために

02.My Everything

03.これからの君のために(-unplugged ver.-)

04.これからの君のために(Instrumental)

05.My Everything(Instrumental)



【初回生産限定盤 A】

CD+Photo Book A ¥3,000(税込)

※大判トールケース仕様



A盤ヴィジュアル特製フォトブック



【初回生産限定盤 B】

CD+Photo Book B ¥3,000(税込)

※大判トールケース仕様



B盤ヴィジュアル特製フォトブック



【通常盤】

CD ¥1,500(税込)

初回封入特典:特製ランダムフォトカード(全5種より1枚ランダム封入)



