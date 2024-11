ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、オトナ女子にもぴったりな「スヌーピー」10金ダンシングストーンネックレスを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」10金ダンシングストーンネックレス

価格:34,900円(税込)

長さ:約37cm、約40cm(二段階式調節)、ヘッド約0.8cm

素材:10金(イエロー約0.9g)、ダイヤモンド(1石・約0.05カラット)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※ダイヤモンド使用の為、実際の商品の色、サイズに個体差が出ます

動きに反応して揺れ続ける、ダンシングストーンの輝きで存在感たっぷりな、ベルメゾンの「スヌーピー」10金ダンシングストーンネックレス。

キラキラと輝く0.05カラットのダイヤモンドは、大人にふさわしい、きらめきと愛らしさを備えています!

イエローゴールドの10K素材を使用した、上品なデザインです。

裏面には、彫りで表現した「スヌーピー」のモチーフが入っており、さりげない愛らしさ。

おしゃれな馬蹄デザインで、側面には「SNOOPY」の文字があしらわれています。

留め具は2段階になっており、好みに合わせて調節可能です☆

ダンシングストーンの輝きと、さりげない「スヌーピー」モチーフが愛らしい、10K素材のネックレス。

「スヌーピー」10金ダンシングストーンネックレスは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダイヤの輝きとスヌーピーモチーフがおしゃれ!ベルメゾン『PEANUTS』10金ダンシングストーンネックレス appeared first on Dtimes.