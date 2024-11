ヒストリー＆アーカイブ展示も！コトブキシーティング「事前予約不要のショールーム見学会」

コトブキシーティングは、ショールームの一部リニューアルオープンの記念イベントとして、事前予約不要のショールーム見学会を2024年11月28日(木)〜11月30日(土)に実施します。

コトブキシーティングは、ショールームの一部リニューアルオープンの記念イベントとして、事前予約不要のショールーム見学会を2024年11月28日(木)〜11月30日(土)に実施。

2024年10月1日にリニューアルオープンしたエントランスと学校施設向けの家具に加え、劇場・ホール、映画館、スタジアム、アリーナ・エンターテインメント向けのイスをはじめとしたプロダクツやカプセルベッドのほか、創業110年を迎える同社の歴史を感じていただけるヒストリー&アーカイブ展示も見ることができます。

■事前予約不要のショールーム見学会

通常は予約制で見学いただいていますが、下記日時については事前予約なしで見ることができます。

11月28日(木) 17:00〜20:00

11月29日(金) 17:00〜20:00

11月30日(土) 10:00〜16:00

※最終受付は、各日とも終了30分前です。

※受付時にお名刺を1枚お渡しください。

(お名刺をお持ちでない場合、御名前と所属団体等の記入をお願いします。)

※お子さまの同伴も可能です。

※全フロア見学の所要時間は約1時間半〜2時間です。

お時間に合わせて案内します。

個別での案内を希望される方は、同社コーポレートサイトより予約下さい。

https://www.kotobuki-seating.co.jp/showroom/application.html

※同業他社さまはご遠慮いただく場合があります。

■来場特典

当日来場のお礼に、同社製品のイラストを使ったクリアファイルを贈呈します。

また、映画鑑賞券(ペアチケット)を抽選で10名様にプレゼント。

■気持ちと空間を豊かにするアートワーク

同社のショールームには各所にアートワーク作品を展示しています。

プロデュースしているのは、同社と長年にわたり業務提携を行っているアートプレイス株式会社。

今回のリニューアルに合わせ、エントランスモニターでのデジタルアート作品(※)と、学校施設向けエリアの通路にショールームのあるお茶の水・神保町エリアを題材としたウォールアートを新たに展示しました。

気持ちと空間を豊かにするアートワークを、イスとともに体感してください。

(※)デジタルアート作品は、期間限定の展示となります。

■リニューアルをしたエントランスと学校施設向けエリア

同社のメイン事業のひとつである「劇場」のホワイエをイメージしたエントランスが、利用者を迎えます。

学校施設向けエリアは「未来をひらく学校施設のためのCo-Creation Space(共創空間)」をコンセプトにリニューアルしました。

家具を体感することに加えて、学校施設に関するさまざまな課題を、関係者とともに考え、ともに悩み、ともにアイデアを出し合い、ともに創り上げる場所です。

■アクセス

所在地/〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-2-1

