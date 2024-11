ウェスティンホテル横浜が、年の瀬と新年の始まりを華やかに演出する特別メニュープロモーションを展開。

苺尽くしのアフタヌーンティーやジビエ料理など、冬ならではの贅沢な味わいが楽しめる年末年始メニューが、館内各所で提供されます☆

ウェスティンホテル横浜「年末年始メニュー」

提供開始日:2024年11月1日(水)より順次

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が、年末年始の特別なひとときを演出する冬季限定メニュープロモーションを開催。

館内の各レストランやロビーラウンジに、年末年始メニューが登場します!

アイアン・ベイの薪火料理が引き出す豊かな風味に、喫水線が提供する冬の味覚たっぷりのジビエなどが、冬ならではの贅沢なひとときを演出。

ロビーラウンジで楽しむ華やかな苺のストロベリーアフタヌーンティーに、大人のミルクシェイクカクテルなど、各メニューが織りなす多層的な味わいが調和します☆

23階 アイアン・ベイ「ウィンターメニュー」

期間:2024年12月4日(水)〜2025年3月2日(日)

時間:ランチ 土日祝 12:00 〜 15:00 / ディナー 17:30 〜 22:00 ※月・火定休日

料金:※すべて税サ込

<ランチコース>3 コース (IGNITE)5,800円 / 4 コース(EMBER) 7,800円 / 5 コース (FLAME)10,500円

<ディナーコース>SMOKE 10,000円 / CHARCOAL 15,500円 / FIRE 20,000円

冬の「アイアン・ベイ」では、薪火やスモークの技を駆使し、旬の食材が持つ風味と豊かな旨みを引き出した特別メニューが提供されます。

料理長・山下の自信作は「神奈川県産菊芋の薪火ロースト コーヒーのサバイヨン クルミのキャラメリゼ」

神奈川県産の菊芋を薪火でじっくりとローストし、自然な甘みを引き立たせたた味わいです。

ほくほくとした菊芋に、コーヒーの香り豊かなサバイヨンソースと、キャラメリゼされたクルミの絶妙な組み合わせが深い味わいを生み出します!

ほかにも、神奈川の漁港から届いた新鮮な神奈川県産天然カンパチのタタキや鴨胸肉のロッシーニ風など、冬ならではの贅沢な一皿を用意。

デザートも薪火の風味を生かしており、締めくくりの一品まで、心温まる食のひとときを楽しめる内容です☆

23階 アイアン・ベイ「フェスティブコース」

期間:2024年12月28日 (土 )〜2025年1月5日(日)

時間:ランチ 12:00 〜 15:00 / ディナー 17:30 〜 / 20:00〜 (2部制)

料金:

ランチコース 10,000円 / 15,000円

ディナーコース 20,000円 / 25,000円

お子様ランチ・ディナー コース ( 12歳まで) 各 5,500円

※すべて税サ込

※期間中は曜日に関わらずランチ、ティナ―ともに営業

※2024年12月30日(月)、12月31日(火)は営業

年末年始の期間にふさわしい、毛ガニやキャビア、金目鯛などの豪華食材を使用した特別コースもラインナップ。

贅沢に毛ガニを使用した「毛ガニ ラクサ風 フレッシュハーブ、りんごのグリル」は、スパイスとココナッツミルクの豊かな香りが漂う、異国情緒あふれる贅沢な一皿です。

グリルしたりんごを添えることで甘みと酸味が加わり、全体の味わいに爽やかなアクセントが加わっています!

「神奈川県産金目鯛の串焼き 焦がし牛蒡とマグロ節のブイヨン」は、マグロ節を使った香り豊かなソースとともに、金目鯛の繊細な味わいを楽しめるメニュー。

神奈川県産の金目鯛を串焼きにし、余分な油を落としながら焼き上げられます。

年末年始のひとときに、特別感溢れる豊かな味わいを楽しめるコース内容です☆

3階 喫水線「和のジビエと冬野菜」

期間:2024年11月1日(水)〜2024年12月20日(金)

時間:ランチ 11:30 〜 14:30、ディナー 17:30 〜 22:00

料金:ランチ 5,000 円(税サ込)、ディナー 8,000円(税サ込)

冬の「喫水線」では、ジビエの美味しさが際立つ季節にふさわしい、贅沢なジビエ料理を提供。

脂がのった猪ロースのスモークや旨味が凝縮された蝦夷鹿のロースト、赤味噌でじっくり煮込んだ蝦夷鹿など、クセが少なく食べやすい一品が揃えられます。

里芋のマッシュポテトや零余子と薩摩芋の炊き込みご飯といった、冬野菜をふんだんに使った、季節感あふれる料理も!

冬ならではの豊かな味わいを、落ち着いた空間でゆったりと楽しめます。

23階 ロビーラウンジ「恋するストロベリーアフタヌーンティー」

期間:

1)2024年12月26日(木)〜2025年1月31日(金)

2)2025年2月15日(土)〜3月16日(日)

※ 2025年2月1日(土)〜2月14日(金)はバレンタイン・アフタヌーンティーを提供

時間:3部制 第1部 11:30〜/第2部 13:45〜/ 第3部 16:00〜(各100分制)

料金:平日 8,000円(税サ込) / 土日・祝 9,000円 (税サ込)

2024年のストロベリーアフタヌーンティーは、すべてのスイーツとセイボリーに苺をふんだんに使って魅力を最大限に引き出した、特別メニューが提供されます。

可愛らしいピンク色に彩られた苺づくしのメニューが、心ときめく贅沢なひとときを演出。

「フレーズカルパントラのタルト レモン バジル」は、エグゼクティブペストリーシェフ・白山のおすすめメニューです。

南フランス特産の苺がもつ鮮やかな赤と自然な甘さに、レモンとバジルの爽やかな香りが絶妙に調和しています!

セイボリーには、シェフ・ド・キュイジーヌ・横山が手がける「柚子胡椒香る富山県産白エビと苺のタルタル」や「ストロベリーオニオンボール 苺のピクルス」が登場。

旬の食材と苺の絶妙なハーモニーを奏でます。

さらに、週末・祝日限定で、シェフ厳選のフレッシュ苺を提供。

フレッシュ苺の彩りと、ウェルカムドリンク「ウィンターベリードロップ」が、きらめく苺の世界へと誘ってくれます!

23階 ロビーラウンジ「恋する大人のストロベリーアペリティーボ」

期間:

1)2024年12月26日(木)〜2025年1月31日(金)

2)2025年2月15日(土)〜3月16日(日)

※ 2025年2月1日(土)〜2月14日(金)はバレンタイン・アペリティーボを提供

時間:18:00〜20:00(120分制)

料金:3つのフリーフロープラン(120分制)

1) ライトプラン 8,000 円(ノンアルコールスパークリングワイン、ノンアルコール赤・白 ワイン、ソフトドリンク)

2)スタンダードプラン 9,000 円(スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ソフ トドリンク)

3)プレミアムプラン 12,000 円(シャンパーニュ、赤ワイン、白ワイン、ソフトドリンク)

※飲み物のラストオーダーは30分前

※メニューは仕入れ状況によって変更する場合があります

夜のロビーラウンジでは、最上階からの煌めく夜景を背景に楽しめる、苺尽くしのメニューとお酒を楽しむ大人のための特別プランを用意。

「苺 マルメロ ほうじ茶プリン」のスイーツをはじめ、「ストロベリーとホワイトショコラマカロン ピスタチオ」やフレッシュな苺をサンドした「いちごとクリームチーズのミニバーガー」などが登場します。

お食事メニューを中心に、趣向をこらした苺尽くしのメニューが揃う特別プラン。

飲み物は、苺と相性の良いシャンパーニュやソフトドリンクなどが自由に楽しめる、3つのフリーフロープランが用意されます!

23階 コード・バー「ウィンター・カクテルコレクション2024」

期間:2024年12月1日(日)〜2025年2月28日(金)

時間:15:00〜24:00

料金:各2,800円(税サ込)

郵便番号をテーマに、その土地の素材や歴史背景にインスパイアされたユニークなカクテルを提供するコード・バー。

年末年始シーズンには、冬限定の2種類のカクテルが用意されます。

〒220-0012 Heavenly Bed(ヘブンリーベッド)

ウェスティンが誇る、深い安らぎの眠りに誘う「ヘブンリーベッド」

この冬は、ポップでキュートな大人のミルクシェイクのカクテルが登場します☆

横浜産のコーヒージンをベースに、旬のいちごとバニラアイスを組み合わせた限定カクテル。

シンプルながらも、コーヒーの香ばしいアクセントが絶妙に引き立つ一杯です。

〒250-0202 / 小田原 Cocktail Name: Layered Orange(レイヤードオレンジ)

小田原は温暖な気候と富士山の火山灰による水はけの良い土壌、相模湾に面した地形に恵まれ、江戸時代から柑橘栽培が盛んに行われてきた土地。

そんな豊かな土地で育まれた様々な種類の小田原みかんを贅沢に使用し、自家製のスパイスオレンジシロップやベルガモット、バジルを合わせたカクテルです。

柑橘の多層的な風味に、カンパリとカカオのビターなフォームが絶妙に重なり合う味わい!

深みのある味わいに仕上げた限定カクテルです。

年の瀬と新年の始まりを華やかに演出する、年末年始だけの特別メニュープロモーション。

ウェスティンホテル横浜の「年末年始メニュー」は、2,024年11月1日より順次展開です☆

