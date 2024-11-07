＜個人投資家の予想＞ 11月07日 10時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(1514) 住石ＨＤ 東証スタンダード
(8439) 東京センチュ 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
(4597) ソレイジア 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF
(8185) チヨダ 東証プライム
(3696) セレス 東証プライム
(6240) ヤマシン―Ｆ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(1514) 住石ＨＤ 東証スタンダード
(8439) 東京センチュ 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
(4597) ソレイジア 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF
(8185) チヨダ 東証プライム
(3696) セレス 東証プライム
(6240) ヤマシン―Ｆ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS