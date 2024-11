サンリオが、やる気スイッチグループとともに開発した教材のカリキュラムと連動した子ども向け英会話スクール「We Act!」を開校!

オリジナルキャラクター「BUDDYEDDY(バディエディ)」やサンリオのキャラクターたちと一緒に、映画制作になぞらえたレッスンで英語を学べるスクールです。

東京都世田谷区内に第1号スクールが開校し、全国に展開を予定しています!

サンリオ 英会話スクール「We Act!」

第1号スクール教室名:We Act! 馬事公苑(東京都世田谷区桜3丁目7-12)

第1号スクール開校日:2024年11⽉30⽇(土)

運営:やる気スイッチグループ

対象年齢:年中〜中学生

教室に関する問い合わせ:0120-79-0415 ※10:00~18:00まで(日・祝を除く)

サンリオから、やる気スイッチグループとともに開発した教材を使う英会話スクール「We Act!」が誕生。

オールイングリッシュの子ども向け英語教材「Sanrio English Master(サンリオイングリッシュマスター)」のカリキュラムと連動した⼦ども向け英語・英会話スクールが開校します!

「We Act!」の運営はやる気スイッチグループが担当し、第1号スクールは2024年11月30日より東京都世田谷区内にオープン。

今後、全国に展開が予定されています☆

サンリオのキャラクターと共に映画制作を疑似体験できる英会話スクール

「We Act!」は、映画制作スタジオを模した没入型の教室で、映画制作になぞらえた各レッスンを提供するエデュテイメント(※)英会話スクールです。

「オーディション」「アフレコ」「リハーサル」「本番撮影・試写会」の4週を1セットとし、年間計10セット、毎月1つの映画のストーリーを完成させます!

教材「Sanrio English Mater」には、オリジナルキャラクター「BUDDYEDDY(バディエディ)」をはじめ、サンリオのキャラクターたちが映画スタッフとして登場。

「BUDDYEDDY」はクルー、「ハローキティ」は監督、「シナモロール」は脚本家、「ポムポムプリン」はカメラマンを務めます。

子どもたちは役者として、オーディションやアフレコといった、本格的な映画制作の過程を疑似体験しながら英語を学習。

映画制作の疑似体験を通じて、自然と英会話力が身につくスクールです☆

※ エデュテイメント:エデュケーション(教育)とエンターテイメントを掛け合わせた総称

映画制作の題材は「Sanrio English Master」の動画を使用

(動画イメージ)「どうして石鹸から泡が出るの?」(「Sanrio English Master」Stage 2 より)

カリキュラムは、「Sanrio English Master」の動画を一部使用。

「アフレコ」では動画に登場するキャラクターに合わせて声をあて、「本番撮影・試写会」ではグリーンバックの前で演技し、動画と同じ背景を合成した完成動画を鑑賞します。

「Sanrio English Master」の動画は、日常生活で子どもたちが抱くテーマを中心に取り上げており、日常会話に必要な単語やセンテンスを知的好奇心をもって学べる内容です!

ほかにも、フォニックスなどの学習では、やる気スイッチのメソッドを加えたオリジナル教材を使用します。

※フォニックス:ネイティブスピーカーの誰もが英語を本格的に学ぶ前に習得している「文字と発音の法則」

英語で考える力を育むオールイングリッシュプログラム!サンリオ「Sanrio English Master」 英語で考える力を育むオールイングリッシュプログラム!サンリオ「Sanrio English Master」 続きを見る

「BUDDYEDDY」や「ハローキティ」「シナモロール」たちと一緒に、映画制作を疑似体験しながら英会話が身につく子ども向けスクール。

2024年11月30日に第1号スクールが開校する、サンリオ 英会話スクール「We Act!」の紹介でした!

