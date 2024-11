１０色展開！LAMBDA「COLOR SKULLピアス」

“LAMBDA(ラムダ)”からMADE IN JAPANならではの職人技が随所に光る、樹脂製スカルモチーフのピアスを10色で展開します。

LAMBDA「COLOR SKULLピアス」

価格 :6,600円(消費税込)/1個

素材 :スカル部分…樹脂/ポスト…SILVER925

※シリコンキャッチつき

“LAMBDA(ラムダ)”からMADE IN JAPANならではの職人技が随所に光る、樹脂製スカルモチーフのピアスを10色で展開。

オンラインにて先行発売し、2024年11月29日(金)からラフォーレ原宿にてポップアップストアを開催します。

10色のカラフルなスカルで耳元に「COLOR CHARGE !」元気になれるオーラを纏って、耳元からHAPPYになれるような樹脂製スカルモチーフのピアスコレクションです。

十人十色。

様々なライフスタイル、ファッションの方々に着用していただきたい想いを、オリジナル人物のイラストを用いてキービジュアルで表現しています。

あなたなら何色をチャージしたい?それぞれの意味合いにも注目し、カラー決めの指標にも。

ブラック…自信

ホワイト…純真

ピンク…愛情

レッド…情熱

オレンジ…冒険

イエロー…幸福

ライムグリーン…調和

ライトブルー…知性

ブルー…冷静

パープル…挑戦

■POP UP STORE概要

日時 : 2024年11月29日(金)〜12月9日(月)

営業時間: 11時〜20時

所在地 : ラフォーレ原宿1階エントランススペース

(東京都渋谷区神宮前1-11-6)

販売URL : https://l-ambda.com/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10色展開!LAMBDA「COLOR SKULLピアス」 appeared first on Dtimes.