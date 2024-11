満足度トップは「白谷雲水峡」！Preply「日本の観光名所満足度ランキング」

言語学習プラットフォーム「Preply(プレプリー)」は、全国80箇所以上の観光名所について、旅行者の評価を分析した調査結果を発表しました。

Preply「日本の観光名所満足度ランキング」

言語学習プラットフォーム「Preply(プレプリー)」は、全国80箇所以上の観光名所について、旅行者の評価を分析した調査結果を発表。

この調査では、観光地の満足度を「良いレビュー」の割合で数値化し、ランキング形式で整理しています。

■調査結果のポイント

1. 満足度トップは「白谷雲水峡」で、98.38%という圧倒的な支持

2. 上位5位は全て日本の伝統や自然に関連する観光地が占める

3. 都市型の商業施設や繁華街は相対的に低評価

4. 人気スポットでも、混雑や商業化により満足度が低下する傾向

■高評価の観光名所 TOP5

1. 白谷雲水峡(98.38%)

- ジブリ映画「もののけ姫」のモデルとなった神秘的な渓谷

- 豊かな緑と静寂な雰囲気が高く評価

2. 高野山奥の院(97.38%)

- 荘厳な杉林の中の歴史ある墓地

- 精神的な充実感と歴史的価値が支持される

3. 宮島(96.23%)

- 象徴的な「浮き鳥居」と調和のとれた景観

- 自然と伝統文化の融合が魅力

4. 東大寺(96.15%)

- 世界最大級の仏像と歴史的建造物

- 精神文化と建築美の調和が高評価

5. 奥入瀬渓流(95.16%)

- 四季折々の自然美を楽しめる渓流

- 整備された遊歩道と豊かな自然が人気

日本の観光名所トップ15

■期待値とのギャップが大きい観光地

- 札幌市時計台(46.03%)

- 実際の規模の小ささが期待を下回る

- 展示内容の充実度に課題

- 根津美術館(50.60%)

- 貴重なコレクションを有するも、高額な入場料が不満

- 展示スペースの制限が評価に影響

日本の観光名所ワーストトップ15

■調査概要

- 調査方法:トリップアドバイザーの旅行者口コミを分析

- 評価基準:4〜5つ星をポジティブ評価、1〜3つ星をネガティブ評価として集計

- 分析対象:全国80箇所以上の主要観光地

- 調査期間:2024年7月まで

