EthicalJapanは、BCPにも対応できる「災害時備蓄用多機能洗浄剤」を、11月13日に発売します。

EthicalJapan「災害時備蓄用多機能洗浄剤」

発売日 : 2024年11月13日(水)

種類 : CWC05RD9

価格 : 1,210円(税込)

内容 : 正味量20g×7袋(140g)

サイズ : 約縦190mm×横120mm

成分 : 過炭酸ナトリウム(酸素系)、酵素

液性 : 弱アルカリ性用途 衣類、食器・台所回り、住居(トイレ・浴槽)

使用目安: 洗濯機5キロに対し1袋(20g)

URL : https://ethical-j.com/tenkamusou

EthicalJapanは、BCPにも対応できる「災害時備蓄用多機能洗浄剤」を、11月13日に発売。

■商品の特徴

*被災後、停電時のお洗濯・長期にわたる断水対策!

少ないお水でお洗濯が可能、界面活性剤ゼロの洗剤を実現!蛍光増白剤、柔軟仕上剤、着色料、香料無添加。

酸素と酵素のチカラで頑固な汚れや臭いを落とします。

*業務継続計画(BCP)

大地震など自然災害が発生した場合、感染症などを防ぎ介護サービスを安定的・継続的に提供されることが重要である。

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成に除菌力のある本製品は効果があります。

又、避難所で発生しやすい感染症と被災家屋の清掃時に発生しやすい感染症があり、特に避難所においては、衛生状態の悪化や免疫力の低下、密状態から起こりうる問題を解決できます。

*環境と安全について

この製品は、酸素、酵素の力で汚れを分解する。

(特許出願中)無添加、界面活性剤0、排水をどこに流しても(川や海など)汚染しない製品として環境に配慮したものとなっている。

乳幼児、敏感肌の方にも安心して洗濯後の衣類を着用できます。

*特許出願中

*界面活性剤ゼロの洗剤

*無添加 蛍光増白剤、柔軟仕上剤、着色料、香料

*少ない水での洗濯が可能

*森や川どこへでも流せる

*乳幼児の使用可能

*99%以上の除菌が可能(すべての菌を除菌することはできません)

*業務継続計画(BCP)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post BCPにも対応!EthicalJapan「災害時備蓄用多機能洗浄剤」 appeared first on Dtimes.