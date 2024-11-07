£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¡¡ÆÈ¥ê¡¼¥°¤Î·î´Ö£Í£Ö£Ð¸õÊä¤ËÁª½Ð¡Öº£µ¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÀ®Ä¹¤òÂÎ¸½¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ²°Â¤Ï£±£°·î¤Ë£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²ÆÀÅÀ£±¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÆ²°Â¤Û¤ÉÁ°¸þ¤¤ÊÀ®Ä¹¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿ºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»þ¤È¤·¤Æ¸úÎ¨À¤¬¾¯¤··ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£µ¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö³èÈ¯¤Ê±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÆÃ¤Ë£±£°·î¤ÏÇ®¤ò¾å¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£´¥´¡¼¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢£²ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¤·¡Ö£¹»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÆ²°Â¤Ï¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊµÏ¿¤Ë¤¢¤È£³¥´¡¼¥ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÎäÀÅ¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¡Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ë¡££³ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¿ô¡Ê£·£¸²ó¡Ë¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£¶£²¡ó¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£