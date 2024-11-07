＜個人投資家の予想＞ 11月07日 09時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(1514) 住石ＨＤ 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
(4597) ソレイジア 東証グロース
(5384) フジミインコ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(3696) セレス 東証プライム
(6240) ヤマシン―Ｆ 東証プライム
(4384) ラクスル 東証プライム
(6368) オルガノ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(1514) 住石ＨＤ 東証スタンダード
(6920) レーザーテク 東証プライム
(4597) ソレイジア 東証グロース
(5384) フジミインコ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(3696) セレス 東証プライム
(6240) ヤマシン―Ｆ 東証プライム
(4384) ラクスル 東証プライム
(6368) オルガノ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS