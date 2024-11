11月6日に最新シングル「AwA AwA」をリリースした9人組ダンス&ボーカルグループの超特急が、発売当日にリリース記念イベント<超特急×8号車 史上初のAwA踊り大会>をパシフィコ横浜・プラザ広場で開催した。“AwA”というワードにさまざまな想いを込めた今回の新曲は、振りや歌詞に阿波踊りのモチーフが使われているということで、なんとファンと共に初めてのAwA踊り大会を決行。抽選に当選した超特急ファン、通称“8号車”がメンバーの立つ櫓を360度から囲み、AwA踊りを舞ってオリコンデイリーチャート1位を獲得した新曲のリリースを祝った。

2024年11月6日 発売◆完全限定盤(CD1枚+Blu-ray3枚+フォトブックレット)UPCH-7695 \9,900(税込)[完全限定盤CD]1. AwA AwA 2. クリスマス・イブ 3. JOKER FACE[完全限定盤 Blu-ray DISC1]2023年12月10日<BULLET TRAIN ARENA TOUR 2023 T.I.M.E -Truth Identity Making Era->ぴあアリーナMMCountdownSecret ExpressTime WaveKNOCK U DOWNMORA MORADJ DominatorWe Can Do It!Chill out@JPrefrain小さな光StarlightBillion BeatsLesson IIバッタマンMy BuddyBelieve×Believe超えてアバンチュールSURVIVOREN1 Call My NameEN2 Rail to Dream 〜唯一無二番線出発進行です〜EN3 Synchronism[完全限定盤 Blu-ray DISC2]<BULLET TRAIN ARENA TOUR 2023 T.I.M.E -Truth Identity Making Era->メイキング[完全限定盤 Blu-ray DISC3]2024年4月17日 <超特急×ユニバーサルミュージック 連結記念イベント>秩父宮ラグビー場[封入特典]・トランプ風絵柄 トレカ2種封入 [全53種類(ソロ:9人×5種, 他8種:集合・複数ショット)のうち2種ランダム封入]・イベント応募抽選用シリアルナンバー◆初回限定盤(CD1枚+Blu-ray1枚)UPCH-7696 \4,950(税込)[初回限定盤 CD]1. AwA AwA 2. クリスマス・イブ 3. JOKER FACE[初回限定盤 Blu-ray]2023年12月10日<BULLET TRAIN ARENA TOUR 2023 T.I.M.E -Truth Identity Making Era->ぴあアリーナMM※完全限定盤 Blu-ray DISC2に同じ[封入特典]・トランプ風絵柄 トレカ2種封入[全53種類のうち2種ランダム封入]・イベント応募抽選用シリアルナンバー◆UMストア限定盤(CD1枚+Blu-ray1枚)PDCJ-5119 \3,850(税込)[UMストア限定盤 CD]1. AwA AwA 2. クリスマス・イブ 3. JOKER FACE[UMストア限定盤 Blu-ray]2024年4月17日<超特急×ユニバーサルミュージック 連結記念イベント>秩父宮ラグビー場[封入特典]・トランプ風絵柄 トレカ2種封入[全53種類のうち2種ランダム封入]・イベント応募抽選用シリアルナンバー◆夢8盤(CD1枚+HMV限定グッズ)\4,400(税込)[夢8盤 CD]1. AwA AwA 2. クリスマス・イブ 3. JOKER FACEソロ盤(全9種)/ 通常盤(1種)[夢8盤 HMV限定グッズ]・推しの大切な宝箱に♪「組み立て式マルチBOX」・8号車を推しが見守る「“8”CD風スタンドPOP」・推しをいつも傍に…「推しメン複製チェキ」[封入特典]・トランプ風絵柄 トレカ2種封入 [全53種類のうち2種ランダム封入]・イベント応募抽選用シリアルナンバー◆通常盤 CD初回プレス:UPCH-7697 / 通常プレス:UPCH-6036 \1,980(税込)1. AwA AwA 2. クリスマス・イブ 3. JOKER FACE※初回プレスのみ紙ジャケット仕様[封入特典]・トランプ風絵柄 トレカ2枚封入 [全53種類のうち2枚ランダム封入]・イベント応募抽選用シリアルナンバー◆カイ盤 CD(UPCH-7698)/リョウガ盤 CD(UPCH-7699)/タクヤ盤 CD(UPCH-7700)ユーキ盤 CD(UPCH-7701)/タカシ盤 CD(UPCH-7702)/シューヤ盤 CD(UPCH-7703)マサヒロ盤 CD(UPCH-7704)/アロハ盤 CD(UPCH-7705)/ハル盤 CD(UPCH-7706)各\1,980(税込)1. AwA AwA 2. クリスマス・イブ 3. JOKER FACE※紙ジャケット仕様[封入特典]・トランプ風絵柄 トレカ2種封入 [全53種類のうち2種ランダム封入]・イベント応募抽選用シリアルナンバー