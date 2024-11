【S.H.MonsterArts アンギラス (1972)】11月8日16時 予約開始2025年5月 発送予定価格:16,500円

S.H.MonsterArts アンギラス (1972)

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.MonsterArts アンギラス (1972)」を2025年5月に発売する。プレミアムバンダイで11月8日16時より予約を開始する予定。価格は16,500円。

本商品は、「ゴジラ」シリーズに登場する怪獣アンギラスを、1972年公開の映画「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」登場時の姿で立体化した全長約360mmの可動フィギュア。原型はセキケンジ氏が手掛け、手原型で造形を行うことで「アンギラス」の独特なディテールを追求している。背中の特徴的な棘は一体成型。背中部分を腹部パーツに接続することで、上半身と下半身を独立して可動させることができ、前屈などの表情付けを可能にしている。

暴龍アンギラスを「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」登場時の姿で立体化

背中の特徴的な棘は一体成型で再現

背中部分を腹部パーツに接続することで、上半身と下半身を独立して可動できる

「S.H.MonsterArts ゴジラ (1972)」や「S.H.MonsterArts ガイガン (1972)」と並べることで劇中のシーンを再現

TM & (C) TOHO CO., LTD.