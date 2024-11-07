°ãË¡ÌôÊªµ¿ÏÇ¤ËÇ®°¦Àâ¤Þ¤Ç¡ÄBLACKPINK¡¦¥í¥¼¤Î¡È¹ðÇò¡É¡Ö¡Ê¥Í¥Ã¥È¤Î¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»ä¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤¹¡×
¸½ºß¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ØAPT.¡Ù¤¬À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLACKPINK¤Î¥í¥¼¡£¿Íµ¤¤òµý¼õ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ìÇº¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¥í¥¼¤Î¡ØAPT.¡Ù¤ËJ-POPÅðºîµ¿ÏÇ
¥í¥¼¤Ï11·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ØPaper Magazine¡Ù¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ´Ú¹ñÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤òº£¤Ï´°Á´¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
10·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØAPT.¡Ù¤Ï¡¢°û¤ß²ñ¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¥²¡¼¥à¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
¥í¥¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥º¤¬¡ØAPT.¡Ù¤ò²Î¤¦¤È¿®¤¸¤¿¿Í¤Ï»ä¤¬Í£°ì¤À¤Ã¤¿¡£³§¤Ï¡¢¤½¤Î²Î¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤éÁ÷¤é¤Ê¤¤¤Ç¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åö½é¡¢¥í¥¼¤Ï¥³¥é¥Ü¶Ê¸õÊä¤ò3¤ÄÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ØAPT.¡Ù¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥ºËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥¼¤Ï¼«¿È½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ørosie¡Ù¤Ï¡¢¡ØAPT.¡Ù¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ørosie¡Ù¤òÀÈ¼å¤Çº®Íð¤¹¤ë20Âå¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥àºîÉÊ¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥í¥¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡È¶ìÄË¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¤ÎËãÌô»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤ä¡¢ÇÐÍ¥¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥í¥¼¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Í¥Ã¥È¤Î¡ËÀ¤³¦¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÌµËÉÈ÷¤Ç°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£°¦¤µ¤ì¤ÆÍý²ò¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤Î¤«¸ç¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤â²¿¤È¤â¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ï¡¼¥É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬»ä¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥í¥¼¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡Ö¿Í¡¹¤¬»ä¤ò¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ë³«¤«¤ì¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡þ¥í¥¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥í¥¶¥ó¥Ì¡¦¥Á¥§¥è¥ó¡¦¥Ñ¥¯¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢8ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë°Ü½»¡£2012Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢Îý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯3·î¤Ë½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØR¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡ØOn The Ground¡Ù¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£²Î¼ê³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¡¢JTBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¥é¥É¥ó¥Ñ¥À¡Á³¤¤Î¸«¤¨¤ë¥é¥¤¥ÖBar¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£