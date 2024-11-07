６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．６９ドル（－０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７６．３ドル（－７３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２２．１セント（－１４３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７３．２５セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．２５セント（＋７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９４．５０セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８１．４４（－２．２１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．６９ドル（－０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７６．３ドル（－７３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２２．１セント（－１４３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７３．２５セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．２５セント（＋７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９４．５０セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８１．４４（－２．２１）
出所：MINKABU PRESS