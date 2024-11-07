・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７１．６９ドル（－０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６７６．３ドル（－７３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１２２．１セント（－１４３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７３．２５セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２６．２５セント（＋７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９９４．５０セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８１．４４（－２．２１）

出所：MINKABU PRESS