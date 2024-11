2024 PARK SEO JUN FANMEETING ソジュンシ(時)

「梨泰院クラス」(2020年)の配信開始から約4年半が経った今も、韓流トップスターとして抜群の人気を誇るパク・ソジュン。

2024年1月に日本公開された映画「コンクリート・ユートピア」や、シーズン2の配信開始で再び注目を集めたNetflixシリーズ「京城クリーチャー」(2023年)といった話題作がその後も続いたものの、現在は"俳優活動の休息期"。にも関わらず、1万8千人もの観客を熱狂させ、日本での爆発的な人気を証明したイベントが、実に7年ぶりの来日ファンミーティングとなった「2024 PARK SEO JUN FANMEETING 'ソジュンシ(時)'」だ。

パク・ソジュンの誠実な人柄が伝わる7年ぶりのファンミーティング (C)awesome.ent

11月11日(月)にKNTVにてTV初放送されるこのファンミーティングは、パク・ソジュンのデビュー13周年を祝うファンのため、8月に東京・大阪で開催されたスペシャルイベント。大規模なアリーナが会場だったにも関わらず、両公演とも全席が完売し、急遽機材エリアまで開放して用意された追加チケットも即ソールドアウトという反響ぶりだった。

2024 PARK SEO JUN FANMEETING ソジュンシ(時) (C)awesome.ent

客席を埋め尽くした"JUNNER(パク・ソジュンのファンの呼称)"の「ソジュンシ(ソジュンさん)!」の声に応えるように、「皆さん、お元気ですか?こんばんは。パク・ソジュンです」と日本語で挨拶し、2階席、3階席の後方まで大きく手を振りながら登場したソジュン。一人一人にアイコンタクトをするように時間をかけて客席を見渡す姿からは、今回のイベントをソジュン自身も心待ちにしていたことが窺えた。

2024 PARK SEO JUN FANMEETING ソジュンシ(時) (C)awesome.ent

"ソジュンシ(時)"という公演タイトルは、彼自身が名付けたもの。トークコーナーの冒頭、「時間というものにこだわってタイトルを付けました。皆さんと一緒に"これまでを振り返る"という意味と、"これから先をご一緒する時間"という意味を込めています」と、自身の言葉で語る場面もあった。

2024 PARK SEO JUN FANMEETING ソジュンシ(時) (C)awesome.ent

たっぷりと3時間に及んだイベントでは、自身が通った学校や昔住んでいた場所に足を運んだ動画を視聴しながら、じっくりと幼少期からの思い出を辿るコーナーや、日本でも大ヒットしたラブコメ「キム秘書はいったい、なぜ?」(2018年)で話題を呼んだシーンを再現したり、デビューから13年間のフィルモグラフィーを写真や映像、印象的な名台詞と共に振り返るコーナーも。さらには、ファンから募集した質問に答えるQ&Aタイムもあり、俳優としてのキャリアだけでなく、ソジュン自身の人柄も窺い知れる多彩な企画が用意された。

2024 PARK SEO JUN FANMEETING ソジュンシ(時) (C)awesome.ent

会場から抽選で選ばれたファンとプレゼントを懸けてゲームをする企画でも、対戦形式ではなく一緒に大縄跳びを飛んだり、力を合わせて暗記ゲームに取り組んだりと、常にファンと同じ目線で一緒の時間を楽しもうとする姿勢が印象的だ。

客席をバックに記念撮影する際には、「中央からだけじゃなく、いろんな位置から撮りましょう」と自ら提案して上手へ下手へと移動しながら盛り立て、観客のスマホ撮影タイムでも、その場で舞台袖のスタッフと相談し、客席に降りて通路を一周するサプライズも。そんな終始ファンファーストな姿に会場のファンからも終始熱い声援が飛んでいた。

2024 PARK SEO JUN FANMEETING ソジュンシ(時) (C)awesome.ent

中でも特に客席を沸かせたのが、ソジュンからの歌のプレゼント。「魔女の恋愛」(2014年)のOST「You're In My Heart」やIUのカバー「Love poem」、1ヶ月以上かけて選曲したというラブソング「If I have you only」をしっとり歌い上げた。そして会場のファンの心を掴んだのは、日本語で披露した宇多田ヒカルの「First Love」。感情が込められた甘く切ない歌声には会場中が聞き惚れている様子だった。

2024 PARK SEO JUN FANMEETING ソジュンシ(時) (C)awesome.ent

「梨泰院クラス」の共演者が再集結したことでも話題を呼んだ「青春MT〜Re:メンバーアゲイン〜」(KNTVにて11月15日(金)より放送開始)などのバラエティでも、気さくな素顔を覗かせているソジュンだが、このファンミーティングからはファンに向けた精一杯の真心が伝わってくる。役を演じている時のクールで情熱的な姿とはまた違う、穏やかで陽だまりのような彼の笑顔に癒される"時間"をぜひ追体験してほしい。

文=酒寄美智子

放送情報【スカパー!】

2024 PARK SEO JUN FANMEETING ‘ソジュンシ(時)’

放送日時:2024年11月11日(月)20:00〜

2024 PARK SEO JUN FANMEETING〜ビハインド

放送日時:2024年11月11日(月)23:15〜

チャンネル:スカチャン1(KNTV801)、KNTV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ