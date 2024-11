【モデルプレス=2024/11/07】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント&レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー・シンガーのちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」。最終審査となる 『No No Girls THE FINAL』(2025年1月11日/Kアリーナ横浜)に、3次審査参加者全員の出演が決定。倖田來未ら出演者も発表された。

◆「No No Girls THE FINAL」3次審査参加者全員出演へ

◆BMSG×ちゃんみなオーディション「No No Girls」

◆プロデューサー・ちゃんみなコメント

◆BMSG CEO・日高光啓(SKY-HI)コメント

◆「No No Girls THE FINAL」イベント概要

11月6日に放送された「No No Girls NIGHT」で、最終審査イベント「No No Girls THE FINAL」に関する詳細がSKY-HIより発表され、最終審査イベントにファイナリストだけでなく3次審査まで進んだ候補者30人全員が出演することが発表された。また最終審査当日は本オーディションのプロデューサー・ちゃんみなによるスペシャルステージも予定しているとのこと。さらにステージを盛り上げるMCとして、森三中・大島美幸とガンバレルーヤによる3人組ユニット(MyM(マイムー)」、そしてスペシャルゲストとして倖田來未、(sic)boyの参加も決定した。「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」という前代未聞の応募メッセージからはじまった本オーディション。国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした世界各国から、7000通を超える応募が集まった。プロデューサーであるちゃんみなは、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去がある。彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズたちが集まり、ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる“才能を殺さないために”のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていく。本編は、BMSGのYouTubeチャンネルにて毎週金曜20時、完全版はオンライン動画配信サービス「Hulu」にて毎週日曜12時に配信予定。また、公式応援番組「No No Girls Night」が日本テレビ・長崎国際テレビにて、毎週水曜24時59分より放送。タレントのぺえ、YouTuberコンビ・平成フラミンゴのNICOが出演している。(modelpress編集部)彼女たちにとっても来てくださる皆様にとっても一生に一度の忘れられない一日になると思います。産まれてきて、大事に一歩一歩を歩み転んで立ち上がったそんな人生を懸けたステージ。そしてそれを見届けるあなたの人生にも、進んだり振り返ったりをさせてくれる瞬間になると思います。私の人生において彼女達の存在はかけがえがありませんまだ怖いかも知れないけど、私を信じてくれて、汗を流し、涙を溢して、笑ってくれて、笑わせてくれる。また私に夢という存在の大切さや怖さ美しさを思い知らせてくれました。決して後悔のない人生にしてもらう為に、私が先頭に立ち、音楽の止まない素晴らしい人生を責任持って一緒に歩んで行きたいです。オーディションを放送するとなると、とにかく「サバイバル」というイメージや言葉がついて回りますし、No No Girlsにおいてもその要素がある事は否定致しません。しかしB-RAVE、及びBMSG全社として意識しているのは、こういった催しこそ単なる選抜の意味でのオーディションで終わらせず、「育成プログラム」として有益な物であるべきと考えております。もちろん参加者ごとに過ごした時間にこそ濃淡はございますが、その想いに差異はございません。三次審査まで通過してくださった30名の皆様は、どなたも本当に稀有な才能の持ち主、これまで日本が見落としていた努力家な天才達です。私も心から感謝と尊敬をしております。このNo No Girlsという現象の証明の為に、そして単なる想い出作りではなく、これからのそれぞれの最高の門出の為にと設けたこの1日。皆様は、人間が本気で人生を懸けて臨む様をご覧になれると約束します。自分は当日ステージに上がる訳でも演出に関わる訳でもございませんが、それでも信頼を持って、完全な自信を携えて言います。是非見て欲しいショーになる事は間違いありません。1/11、Kアリーナにてお待ちしています。開催日時:2025年1月11日(土)開場14時30分・開演16時(予定)会場:Kアリーナ横浜出演:ちゃんみな、No No GirlsSpecial Guest:倖田來未、(sic)boy /MC:MyM【Not Sponsored 記事】