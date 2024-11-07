７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１６：００ 独・鉱工業生産

１６：００ 独・貿易収支

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：００ 英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨発表

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※中・貿易収支



○決算発表・新規上場など



決算発表：大成建<1801>，キリンＨＤ<2503>，アルフレッサ<2784>，味の素<2802>，東レ<3402>，王子ＨＤ<3861>，三井化学<4183>，日油<4403>，花王<4452>，参天薬<4536>，テルモ<4543>，富士フイルム<4901>，資生堂<4911>，ライオン<4912>，日本製鉄<5401>，神戸鋼<5406>，フジクラ<5803>，リンナイ<5947>，栗田工<6370>，ＳＡＮＫＹＯ<6417>，ローム<6963>，日産自<7201>，マツダ<7261>，島津<7701>，ニコン<7731>，菱地所<8802>，東建物<8804>，東京メトロ<9023>，西武ＨＤ<9024>，日テレＨＤ<9404>，ＮＴＴ<9432>，カドカワ<9468>，富士ソフト<9749>ほか



出所：MINKABU PRESS