¡Ö¤¢¤¡¡¢¤â¤¦»ä¤Ï¥À¥á¤À¤Ê¡×¡ÄµÙÍÜ¤·¤¿¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¤¬¶ìÇº¤òÆÈÇò¡Ö£±¥õ·î¤Ç£µÔÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬PTSD¤òÈ¯¾É¤·Ž¤º£Ç¯£¸·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò
ÈðëîÃæ½ý¤ÈÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ž¤¤è¤¦¤ä¤¯´õË¾¤Î¸÷¤òÄÏ¤ó¤À¡½¡½
¡ÖËÜÅö¤ÏÉÂµ¤¤òÁá¤¯¸øÉ½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸øÉ½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø²¾ÉÂ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈðëîÃæ½ý¤â¼õ¤±¤¿¡£¤º¤Ã¤È³ëÆ£¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê27¡Ë¤À¡£
ÅÏî´¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ç20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ø¤â¤·¤â¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç23Ç¯£··î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÍÁ³È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£Ç¯¤Î£¸·îËö¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¡£10·î£±Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ(¤ï¤º¤é)¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£±Ç¯Ä¶¤ËµÚ¤ÖÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹îÉþ¤·¡¢ÉÂµ¤¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÅÏî´¤¬PTSD¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£¶·î¡¢À¸Ì¿¤Î´íµ¡¤ò´¶¤¸¤ë¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ø¤¢¤¡¡¢¤â¤¦»ä¤Ï¥À¥á¤À¤Ê¡Ù¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ±¡¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»à¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£PTSD¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼£ÎÅ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¸¶°ø¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ëµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°Ê¹ß¡¢ÅÏî´¤Ï¤½¤Î¸¸±Æ¤Ë¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅöÆü¤Ï±«¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Îµ¤¸õ¤äºÇ´ó¤ê±Ø¡¢Æ÷¤¤¡¢¿©¤ÙÊª¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ø²á³ÐÀÃ¡Ù¤È¤¤¤¦PTSD¤Î¾É¾õ¤Çº³ºÙ(¤µ¤µ¤¤)¤ÊÊª²»¤Ë¤â¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿©ºà¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿©»ö¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¹¢(¤Î¤É)¤òÄÌ¤é¤º¡¢£±¥õ·î¤Ç£µÔÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤òPTSD¤Ë¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤½¤Î¾ì½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢Å·¿¦¤À¤È¤¹¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤Ê»Å»ö¤â·è¤Þ¤ê¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë½çÄ´¡£¤½¤ó¤ÊºÇÃæ(¤µ¤Ê¤«)¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÅÏî´¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢°å»Õ¤«¤é¤ÏÆþ±¡¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢Ä¹´üµÙÍÜ¤ò¤ä¤à¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡½¡½¡£
ÍÎÁÈÇ¡Ø£Æ£Ò£É£Ä£Á£Ù £Ç£Ï£Ì£Ä¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÏî´¤¬¸ì¤Ã¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤·¤¿ÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤òÀ¸¡¹¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤ÎÆùÀ¼¤«¤é¡¢¤½¤Î¶ìÇº¤È·àÅª¤ÊÉü³è¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù11·î15Æü¹æ¤è¤ê