MY FIRST STORY新曲「BREAK IT DOWN」、『ブレイキングダウン』が放つ映画『BLUE FIGHT』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■主題歌入り予告映像が解禁!

MY FIRST STORYの新曲「BREAK IT DOWN」が、映画『BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~』の主題歌に決定。併せて、予告映像が公開された。

『クローズ ZERO』スタッフと、格闘技イベント『ブレイキングダウン』が放つあらたなる不良バトル映画『BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~』が、2025年1月31日より全国公開となる。

“1分間で最強を決める”斬新なコンセプトで、これまでの格闘技の常識を壊して熱烈な支持を受け、社会現象級の盛り上がりを見せてきた格闘技イベント『ブレイキングダウン』。その熱量がついに映画界にまで着火した。

『ブレイキングダウン』の顔ともいえる格闘家・朝倉未来と起業家・溝口勇児が映画界に挑むにあたって迎えたのは、『クローズZERO』で新時代の不良バトルジャンルを開拓した三池崇史監督。本作は、「『クローズZERO』を超える映画を作る」を合言葉に誕生した。

このたび解禁された本予告では、三池監督の真骨頂ともいえる荒々しいバトルと、今を象徴する格闘技エンタテインメント『ブレイキングダウン』が融合した、あらたなる不良バトル映画の誕生を予感させる映像となっている。

また、予告に使用されている本作の主題歌には、MY FIRST STORYが本作のために書き下ろした「BREAK IT DOWN」に決定した。

さらに、劇中で流れる、MY FIRST STORYが手掛ける挿入歌「鴉」と、2月にデビューを果たしたmagicHourの劇中歌「Sunday, Monday」の情報も解禁となった。

■まさにブレイキングダウン! 不良少年の夢×マイファスの主題歌が不良バトルの溢れ出す熱気となって押し寄せる予告映像

予告映像は、本人役として登場の朝倉未来が少年院で「夢」について語りかけるシーンから始まる。実際に朝倉が名古屋の少年院で行った講演を再現した「自分が決めたことをやり通して、周りに流されないこと。そうすればその夢は叶います」という言葉が胸に刺さったイクトとリョーマがブレイキングダウン出場を夢に掲げ、少年院から這い上がろうと格闘技にのめり込んでいく姿が描かれる。

高橋克典、寺島進、篠田麻里子、土屋アンナといったベテラン俳優が演じる、周囲の大人たちに見守られながら這い上がっていくふたりのひたむきな姿と、彼らの前に次々と現れる不良たちや、大きな壁となって立ちはだかる狂気を帯びたラスボス・GACKTとの熱いバトルに期待が膨らむシーンが差し込まれ、そこにマイファスの主題歌が加わることで、溢れ出すような熱気となって感情を高ぶらせてくれる。

リング上や、路上でのバトルはどれも瞬き厳禁で、『クローズZERO』を継承する、令和のあらたなる不良バトル映画誕生を期待させるシーンがてんこ盛りの予告映像。併せて、不良たちの熱気を閉じ込めたものや、ドラマを感じさせるシーン、緊迫の瞬間を切り取ったカットなど捉えた場面写真7枚も一挙解禁された。

メイン写真:MY FIRST STORY

リリース情報

2024.11.11 ON SALE

MY FIRST STORY

DIGITAL SINGLE「BREAK IT DOWN」

2025.1月 ON SALE予定

magicHour

DIGITAL SINGLE「Sunday, Monday」

映画情報

『BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~』

2025年1月31日(金)全国ロードショー

出演:

木下暖日 吉澤要人

篠田麻里子 土屋アンナ 久遠親 やべきょうすけ 一ノ瀬ワタル

加藤小夏 仲野温 カルマ 中山翔貴 せーや 真田理希 大平修蔵 田中美久

金子ノブアキ 寺島進

高橋克典 GACKT

監督:三池崇史

原作・脚本:樹林伸

音楽:遠藤浩二

配給:ギャガ / YOAKE FILM

(C)2024 YOAKE FILM / BACK STAGE

映画『BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~』作品サイト

https://bluefight.jp/

MY FIRST STORY OFFICIAL SITE

https://myfirststory.net/

magicHour OFFICIAL SITE

https://www.magichourofficial.com/