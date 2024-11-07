¥Õ¥§¥í¥â¥ó¥à¥ó¥à¥ó¤Ê´±Ç½¥Ü¥Ç¥£¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ä°µ´¬ÆùÂÎ¤Î¥¯¥é¥é¡¢¡ÖÀ¤³¦2°Ì¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¤Î¥¯¥é¥é¤¬´°àú¤ÊÈþËÆ¤ÈÆùÂÎ¤Ç¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥é¡¢¿åÃå¤Ç¿¬¤Î¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡ÉÈäÏª
¥¯¥é¥é¤Ï11·î4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖThank You¡×¤ÈÃ»¤¯ÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBonyx¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥é¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¡É¤ÊÆùÂÎ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¤Ê¤ª¥¯¥é¥é¤Ï10·î¤Ë¥Þ¥«¥ª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè1²óAIFF¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×2024¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢±Ç²è³¦ºÇ¹â½÷Í¥¾Þ¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢±Ç²è³¦Í¥½¨½÷Í¥¾Þ¡×¤Î2ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡þ¥¯¥é¥é ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1985Ç¯1·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¢¤È¡¢2006Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆ©ÌÀ¿Í´Ö¥Á¥§¡¦¥¸¥ã¥ó¥¹¡Ù¤Ç½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø¤ª´ê¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·ëº§¤Î½÷¿À¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMODE¡Ù¤¬Áª¤Ö¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷À100¿Í¡×2014Ç¯ÈÇ¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·»öÌ³½ê¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÃæ¹ñ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¡£2019Ç¯1·î¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡ËÂ´¤Î¼Â¶È²È¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó»á¤È·ëº§¤·¤¿¡£