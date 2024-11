新しく誕生するアイドルグループ「Switch Color」が、11月11日に東京・五反田G4にてデビューイベント『私達、とことこー、スイッチカラーです!』を開催する。 メンバーは、ななは、める、さやか、るか、しゃんの5名。デビューイベントでは、彼女たちの初々しい全力のライブパフォーマンスが期待される。入場は無料(前方のみ¥2,500)で、ゲストには、flawless POP.、マリーメトロノーム*

ログインして続きを読む

The post 新生アイドル・Switch Color、入場無料のデビューイベントを11/11に開催「メンバー全員で全力のパフォーマンスをお届けします!」 first appeared on GirlsNews.