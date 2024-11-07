本日の予定【発言・イベント】

8:30　日本実質賃金（9月）
16:35　ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ銀行主催会議挨拶
17:10　シュナーベルECB理事、ECB短期金融市場会議開会挨拶
19:45　エルダーソンECB理事、パネルディスカッションに参加
21:00　クノット・オランダ中銀総裁、講演
21:30　ベイリー英中銀総裁、ラムスデン英中銀副総裁、ロンバルデリ英中銀副総裁、記者会見
22:30　レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議出席
23:00　英DMPインフレ調査（10月）
23:30　ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議講演
8日0:45　ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ銀行主催会議講演
1:30　シュレーゲルSNB総裁、スイスのデジタル通貨について講演
4:30　パウエルFRB議長、記者会見

※予定は変更することがあります