ガツンとくる蟹の旨さにハマる！ 人形町の行列必至の人気ラーメン店が進化して移転オープン（東京・蒲田）

crab台風。(東京・蒲田)

蟹ラーメン専門店として各種メディアでも紹介されるなど注目を集めた人形町の「crab台風。(クラブタイフウ)」。惜しまれながら2024年9月に閉店した同店が、10月14日に蒲田に移転し、新店舗をオープンしました。

「crab台風。」の原点は2007年に茗荷谷にオープンした「らーめん台風。」。魚介と豚骨を合わせた濃厚スープがおいしいと評判となり、たちまち行列ができる人気店に。その後、店を閉めて香港に進出。旨み濃厚な魚介豚骨スープは香港でも評判を呼び、3店舗を展開し人気店となります。

香港での成功後、凱旋を果たし、2018年に日本でオープンしたのが人形町の「crab台風」です。メインにしたのは、香港でも好評だった蟹と豚骨を合わせた濃厚スープのラーメン。都内でも専門店は珍しいとあって、行列必至の人気店となります。その人気ぶりは、食品メーカーとコラボしてカップラーメンが発売されたほど。この人形町の店を閉めて、蒲田に移転し、新店舗をオープンしました。

場所はJR蒲田駅から2分ほどのところにある「くいだおれ横丁」と呼ばれる細い通りの両側に、飲食店がひしめくエリア。おなじみのポップでカラフルな「crab台風。」の旗が目印です。席数はL字形カウンター8席。人気ラーメン店とあって、オープンして間もないのに大勢の人が訪れています。

定番メニューは「蟹そば」「蟹煮干しそば」「辛蟹そば」の3種類。人形町店よりラーメンにフォーカスしている印象です。

一番人気はやはり「蟹そば」。蟹には濃厚なだしがとれるワタリガニを使用。この蟹と豚骨をじっくり長時間炊いてスープをとっています。人形町店から改良を重ね、ブラッシュアップしたスープは、色も赤色が増し、さらに濃厚に蟹が感じられます。

麺には人気ラーメン店の麺を多数手がけているカネジン食品のストレートの中太麺を使用。少し硬めのパツパツした麺は、濃厚なスープによく合います。トッピングではメンマを黒メンマに変更し、もみじおろしが追加されています。

「蟹煮干しそば」は不定期で提供されていたメニューが定番として登場。産地にこだわった数種類の煮干しを贅沢に使って、蟹と豚骨スープにプラス。のりは岩のりに変更し、さらに風味をアップ。元々、濃厚魚介スープが人気だった同店が作る自慢の一杯です。

辛いもの好きにおすすめなのが「辛蟹そば」。定番の蟹と豚骨のスープに数種類のスパイスをブレンドしたスパイシーなラーメン。辛味や山椒油はトッピングで購入できるので、自分好みに辛さやしびれを増すことができます。

さらに進化しておいしさを増した「crab台風。」。ラーメン激戦区、蒲田の人気店として多くの人に親しまれる一軒になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

『蟹そば 登場

見た目 ……美しい!人形町で食べた時と見た目が違う!ちょっと赤いスープ!チャーシューも旨そうです。

味は ……おいしい!味も人形町の時よりも上品で蟹の濃厚な味わいがあるのの飲みやすい感じで、豚骨のコクや旨味が少し増す感じで、ちょっと硬めなストレートの細麺のまたスープがよく絡み合い、かなりおいしい!チャーシューもしっとり柔らかい豚チャーシューで、スープとマッチし、美味しかった!玉葱がまた蟹豚骨スープにかなり合い、酸味、苦味と同時な感じがまた最高でした!』(特盛ヒロシさん)

『【蟹煮干しそば】

スープ・・・その名の通り蟹と煮干しのスープ。蟹は渡り蟹を使用。煮干しはさまざまな種類の煮干しを使用。行平鍋でしっかり水分飛ばして濃度は高め。カニよりも煮干しが強い印象。

麺・・・パツパツ低加水のストレート細麺を使用。カネジン食品の麺でした。

トッピング・・・岩のり、豚もも、玉ねぎ、味玉、めんま。味玉はインスタフォローサービス。豚も2枚ほど入っててボリュームありで美味しい!

【蟹油の煮干し和え玉】

麺は同じ麺を一玉使用。スープにつけると煮干しラーメン食べてる感じで煮干し好きにはたまらん感じ!』(Kai(麺類調査隊)さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆crab台風。住所 : 東京都大田区西蒲田7-67-12 サンコウシックスビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

