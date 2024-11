YouTubeチャンネル『Lazy Kitten』に投稿されたのは、退屈そうな子猫に飼い主さんがイタズラをしてみた時の様子。

可愛すぎる子猫の姿は35万9000回再生を突破し、「何しても可愛い」「なんやねんこの可愛さ犯罪やろ」「お手々の動きがたまりませ~ん♡」といったコメントが寄せられています。

退屈そうな子猫

寝転がっているのは、マンチカンのパパとブリティッシュショートヘアのママの間に誕生した子猫の「キキ」ちゃん。ネズミのおもちゃを小さなお口でハムハムしたりと、楽しそうに遊んでいます。

楽しそうなキキちゃん

座椅子の上に移動したキキちゃんは、近くに来たママのミミちゃんに話し掛けてみたようですが、ミミちゃんは行ってしまったのだとか。ママに構ってもらえず、キキちゃんは退屈そうにしていたといいます。

ママ~!

退屈そう…

イタズラしてみたら…

「たいくつだニャー」とばかりに、座椅子からおりてごろーんと寝転がったというキキちゃん。そんなキキちゃんのお腹を、飼い主さんは指を1本使ってくすぐってみたのだとか。

ニャ!

キキちゃんはコロンコロンと転がりながら、指にじゃれ始めたそう。飼い主さんに構ってもらえて、なんだか嬉しそうに見えます。子猫特有の可愛いぽんぽこお腹に触れる飼い主さんが羨ましいです。

じゃれるキキちゃん

ペロペロ

可愛すぎるキキちゃん

飼い主さんの足にアタックして、再びごろーんと寝転がったキキちゃん。飼い主さんは、今度は指をたくさん使って遊んであげたといいます。

可愛いタッチ

飼い主さんがバラバラに指を動かすと、キキちゃんは寝転がったまま何回もタッチしてきたのだそう。可愛いお手々をパタパタと動かす姿は、思わず悶絶してしまうほどの可愛らしさです。

パタパタするお手々が可愛すぎる♡

その後、座椅子に寝転がるミミちゃんとくっついていたキキちゃんは、またしても床でごろーんと寝転がったのだとか。お腹が丸見えのへそ天のような可愛いポーズになると、遊び疲れてしまったようでウトウト…。すぐにそのまま寝ちゃったそうです。

おねんねの時間かな

おやすみなさい

投稿には「キキちゃん激カワ♡」「おなか見せながら手足ジタバタさせてるキキちゃんがたまらなく可愛い!」「Kiki is so adorable♡(キキちゃん本当に可愛いですね♡) 」「I want to hug you so much little one !(とても小さなあなたを抱きしめたいです!)」など、国内だけではなく海外からも絶賛コメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Lazy Kitten』では、キキちゃんファミリーの日常の様子が投稿されています。ほっこり癒されるキキちゃん達の可愛い姿を、たくさん観ることができますよ。

写真·動画提供:YouTubeチャンネル「Lazy Kitten」さま

執筆:くるみ

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。