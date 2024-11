英語を勉強しているのが、いつまでたっても話せる実感が持てない――そんな英語学習者から「会話で使える用例が半端なく多い」と絶賛の声を集める本がある。『話す力が身につく5分間英単語』だ。著者は、英字新聞The Japan Times Alpha Jの高橋敏之編集長。この記事では、日々最新の英語ニュースを扱う高橋編集長が、世界で実際に使われている生の英語表現を紹介する。今回は「AI」にまつわる新語を見ていこう。

AIにまつわる最新の英語表現

世の中が変化していくのに伴って、新たに出てきた事象を表現するための言葉が必要になります。このようにして新語が生まれたり、既存の言葉に新たな用法が加えられたりしていくわけです。

英語でも、学生時代の試験勉強には出てこなかった表現が次々に生まれていますよ。そうした語句をクイズ形式で楽しく学んでいきましょう(全3回)。第1回のテーマは「AI」です。

まずは基本編、「生成する」を英語で言うと?

■Question 1

空所に入るgで始まる語は?



AI can (g ) articles, images, and even music.



AIは記事や画像、さらには音楽まで生成することができる。

まずは基本中の基本。AIが何かを「生成する」をどう表現するのかを見ていきましょう。

これはgenerateという動詞で表すのが一般的です。

generateはエネルギー、収益、議論など幅広いものを「生み出す」という意味の動詞で、AIが答えや画像などを「生成する」という意味でも使われます。

この形容詞形がgenerative(生成的な)。最も身近なAIと言える「ChatGPT」のGPTはGenerative Pre-trained Transformer(生成的事前訓練トランスフォーマー)の略です。

Hallucinations の意味は?

■Question 2

以下の見出しにあるHallucinationsの意味は?



Scientists Develop New Algorithm to Spot AI ‘Hallucinations’

(Time)

上記は『タイム』誌に掲載された記事の見出しです。

「AIのHallucinationsを見つける新たなアルゴリズムを科学者が開発」といった意味ですが、この文脈でのHallucinationsの意味は分かりましたか?

この語は文字通りには「幻覚、幻影」という意味ですが、実は近年では「生成AIが(自信たっぷりに)誤った情報を提供すること」といった意味でも使われるのです。

「ChatGPT」をお使いの方なら分かるかと思いますが、時に誤った情報を(堂々と事実であるかのように)生成することがあります。この「事実と違うけれど生成された情報」が「幻影」のイメージにつながったのでしょうね。

こうした「嘘」を見抜くためのアルゴリズムが開発されたという意味の見出しでした。ちなみに、動詞形はhallucinate(生成AIが誤った情報を提供する)です。

Jailbreaking の意味は?

■Question 3

以下の文で、jailbreakingはどんな意味で使われている?



The company introduced strict security measures to prevent users from jailbreaking its AI systems.

まず文全体の意味は分かりましたか?

「その企業はユーザーが自社のAIを○○するのを防ぐため、厳しい安全対策を導入した」といった意味です。

語彙力のある方は、jailbreakが「脱獄」という意味だと知っていたかもしれません。

実は、この語はAIの文脈では「AIにかけられた制限を不正に回避する」という意味の動詞として使われることがあるのです。

生成AIは、例えば違法行為のやり方などを聞かれても答えを提供しないようにプログラムされていますが、こうした制限を何らかの方法で不正に回避して答えを引き出すことをjailbreakという動詞で表現します(何となく「脱獄」のイメージとつながりましたか?)。

jailbreakはAI以外にも、様々なプログラムを作成者の意図しない使い方をするために「改造する」という意味でも使われます。

いかがでしたか? AIの進化・普及に伴って、ここに挙げたような新しい表現が次々に生まれています。

こうした語句を知るには、英文メディアの情報に積極的に触れるのが近道ですよ。最新の表現を学び、ご自身の英語をアップデートさせましょう!