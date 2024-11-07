[11.6 欧州CLリーグフェーズ第4節](アリアンツ・アレーナ)

※29:15開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 35 M. Schmitt

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 8 レオン・ゴレツカ

FW 10 レロイ・サネ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

ビンセント・コンパニ

[ベンフィカ]

先発

GK 1 A. Trubin

DF 3 アルヴァロ カレラス

DF 4 アントニオ シルヴァ

DF 28 イッサ カボレ

DF 30 ニコラス・オタメンディ

DF 44 トマス アラウージョ

MF 8 フレドリク アウルスネス

MF 10 O. Kökçü

MF 85 レナト・サンチェス

FW 7 ゼキ・アムドゥニ

FW 17 ケレム・アクトゥルコール

控え

GK 24 サムエル ソアレス

GK 75 André Gomes

DF 37 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 71 Leandro Santos

DF 81 A. Bajrami

MF 11 アンヘル・ディ・マリア

MF 61 フロレンティーノ・ルイス

FW 9 アルトゥール・カブラウ

FW 14 エバンゲロス・パブリディス

FW 21 A. Schjelderup

FW 32 B. Rollheiser

監督

ブルーノ・ラージ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります