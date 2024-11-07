バイエルンvsベンフィカ スタメン発表
[11.6 欧州CLリーグフェーズ第4節](アリアンツ・アレーナ)
※29:15開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 35 M. Schmitt
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
[ベンフィカ]
先発
GK 1 A. Trubin
DF 3 アルヴァロ カレラス
DF 4 アントニオ シルヴァ
DF 28 イッサ カボレ
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレドリク アウルスネス
MF 10 O. Kökçü
MF 85 レナト・サンチェス
FW 7 ゼキ・アムドゥニ
FW 17 ケレム・アクトゥルコール
控え
GK 24 サムエル ソアレス
GK 75 André Gomes
DF 37 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 71 Leandro Santos
DF 81 A. Bajrami
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 61 フロレンティーノ・ルイス
FW 9 アルトゥール・カブラウ
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
FW 21 A. Schjelderup
FW 32 B. Rollheiser
監督
ブルーノ・ラージ
※29:15開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 35 M. Schmitt
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
[ベンフィカ]
先発
GK 1 A. Trubin
DF 3 アルヴァロ カレラス
DF 4 アントニオ シルヴァ
DF 28 イッサ カボレ
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレドリク アウルスネス
MF 10 O. Kökçü
MF 85 レナト・サンチェス
FW 7 ゼキ・アムドゥニ
FW 17 ケレム・アクトゥルコール
控え
GK 24 サムエル ソアレス
GK 75 André Gomes
DF 37 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 71 Leandro Santos
DF 81 A. Bajrami
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 61 フロレンティーノ・ルイス
FW 9 アルトゥール・カブラウ
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
FW 21 A. Schjelderup
FW 32 B. Rollheiser
監督
ブルーノ・ラージ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります