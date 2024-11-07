[11.6 欧州CLリーグフェーズ第4節](スタディオン・フェイエノールト)

※29:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 18 G. Trauner

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 2 バルト ニューコープ

MF 4 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 17 L. Ivanušec

FW 14 Igor Paixão

FW 38 イブラヒム・オスマン

控え

GK 41 M. Berger

GK 64 I. Ka

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

MF 6 R. Zerrouki

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 49 Z. Redmond

監督

ブライアン プリスケ

[ザルツブルク]

先発

GK 1 ヤニス・ブラスビヒ

DF 3 アレクサ・テルジッチ

DF 6 S. Baidoo

DF 7 N. Capaldo

DF 91 カミル・ピョンツコフスキ

MF 10 ボビー・クラーク

MF 15 M. Diambou

MF 27 L. Gourna-Douath

FW 19 K. Konaté

FW 30 O. Gloukh

FW 45 D. Nene

控え

GK 62 V. Oelz

GK 92 S. Hamzić

DF 4 H. Blank

DF 29 D. Guindo

DF 36 J. Mellberg

DF 39 L. Morgalla

MF 25 O. Lukić

MF 49 M. Yeo

FW 21 P. Ratkov

FW 28 A. Daghim

監督

リンダースペピン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります