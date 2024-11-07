フェイエノールトvsザルツブルク スタメン発表
[11.6 欧州CLリーグフェーズ第4節](スタディオン・フェイエノールト)
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 2 バルト ニューコープ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 17 L. Ivanušec
FW 14 Igor Paixão
FW 38 イブラヒム・オスマン
控え
GK 41 M. Berger
GK 64 I. Ka
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
[ザルツブルク]
先発
GK 1 ヤニス・ブラスビヒ
DF 3 アレクサ・テルジッチ
DF 6 S. Baidoo
DF 7 N. Capaldo
DF 91 カミル・ピョンツコフスキ
MF 10 ボビー・クラーク
MF 15 M. Diambou
MF 27 L. Gourna-Douath
FW 19 K. Konaté
FW 30 O. Gloukh
FW 45 D. Nene
控え
GK 62 V. Oelz
GK 92 S. Hamzić
DF 4 H. Blank
DF 29 D. Guindo
DF 36 J. Mellberg
DF 39 L. Morgalla
MF 25 O. Lukić
MF 49 M. Yeo
FW 21 P. Ratkov
FW 28 A. Daghim
監督
リンダースペピン
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 2 バルト ニューコープ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 17 L. Ivanušec
FW 38 イブラヒム・オスマン
控え
GK 41 M. Berger
GK 64 I. Ka
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
[ザルツブルク]
先発
GK 1 ヤニス・ブラスビヒ
DF 3 アレクサ・テルジッチ
DF 6 S. Baidoo
DF 7 N. Capaldo
DF 91 カミル・ピョンツコフスキ
MF 10 ボビー・クラーク
MF 15 M. Diambou
MF 27 L. Gourna-Douath
FW 19 K. Konaté
FW 30 O. Gloukh
FW 45 D. Nene
控え
GK 62 V. Oelz
GK 92 S. Hamzić
DF 4 H. Blank
DF 29 D. Guindo
DF 36 J. Mellberg
DF 39 L. Morgalla
MF 25 O. Lukić
MF 49 M. Yeo
FW 21 P. Ratkov
FW 28 A. Daghim
監督
リンダースペピン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります