レッドスターvsバルセロナ スタメン発表
[11.6 欧州CLリーグフェーズ第4節](Stadion Rajko Mitić)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レッドスター]
先発
GK 1 マルコ イリッチ
DF 5 ウロシュ スパイッチ
DF 23 ミラン ロディッチ
DF 24 N. Djiga
DF 66 Seol Young-Woo
MF 6 ラデ・クルニッチ
MF 8 ゲロール・カンガ
MF 15 サイラス・カトンパ・ムブンパ
MF 21 T. Elšnik
MF 55 A. Maksimović
FW 9 C. Ndiaye
控え
GK 28 V. Draškić
GK 77 I. Guteša
DF 25 S. Leković
DF 33 V. Drkušić
MF 10 アレクサンダル カタイ
MF 22 Dálcio
MF 32 L. Ilić
MF 73 E. Prutsev
FW 27 Milson
監督
Vladan Milojević
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※29:00開始
<出場メンバー>
[レッドスター]
先発
GK 1 マルコ イリッチ
DF 5 ウロシュ スパイッチ
DF 23 ミラン ロディッチ
DF 24 N. Djiga
DF 66 Seol Young-Woo
MF 6 ラデ・クルニッチ
MF 8 ゲロール・カンガ
MF 15 サイラス・カトンパ・ムブンパ
MF 21 T. Elšnik
FW 9 C. Ndiaye
控え
GK 28 V. Draškić
GK 77 I. Guteša
DF 25 S. Leković
DF 33 V. Drkušić
MF 10 アレクサンダル カタイ
MF 22 Dálcio
MF 32 L. Ilić
MF 73 E. Prutsev
FW 27 Milson
監督
Vladan Milojević
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります