[11.6 欧州CLリーグフェーズ第4節](Stadion Rajko Mitić)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レッドスター]

先発

GK 1 マルコ イリッチ

DF 5 ウロシュ スパイッチ

DF 23 ミラン ロディッチ

DF 24 N. Djiga

DF 66 Seol Young-Woo

MF 6 ラデ・クルニッチ

MF 8 ゲロール・カンガ

MF 15 サイラス・カトンパ・ムブンパ

MF 21 T. Elšnik

MF 55 A. Maksimović

FW 9 C. Ndiaye

控え

GK 28 V. Draškić

GK 77 I. Guteša

DF 25 S. Leković

DF 33 V. Drkušić

MF 10 アレクサンダル カタイ

MF 22 Dálcio

MF 32 L. Ilić

MF 73 E. Prutsev

FW 27 Milson

監督

Vladan Milojević

[バルセロナ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 2 パウ・クバルシ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 26 Ander Astralaga

DF 3 アレックス・バルデ

DF 32 エクトル・フォルト

DF 36 セルジ・ドミンゲス

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 20 ダニ・オルモ

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります