¡Ú¶¥ÎØ¥³¥é¥à¡Û¶¥ÎØº×¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶á¤¤ÃË¡×
¡¡ÅìÆüËÜÃÏ¶è¤ÎÈ¡´Û¤Ï10·î30Æü¡¢ÀÄ¿¹¤Ï6Æü¡¢ÌïÉ§¤Ï¤¤ç¤¦7Æü¤Çº£Ç¯¤ÎËÜ¾ì³«ºÅ¤ò½ªÎ»¡£º£Ç¯¤â½ªÈ×Àï¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥°¡ÊG2°Ê¾å¡Ë¤Ï19¡Á24Æü³«ºÅ¤Î¶¥ÎØº×¤ò·Ð¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î30Æü¡¢ÀÅ²¬¡Ë¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÎØº×¤Ï¶¥ÎØÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦¾®ÁÒ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£1985Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹¤Ë¤Ä¤ì¡¢¶¥ÎØº×¤Ï¡Èº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎG1¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¶¥ÎØº×¤ÏÂè1²óÂç²ñ¤«¤éÎãÇ¯11·î¸åÈ¾¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2001¡Á08Ç¯¤ÏÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¤¬¡Èº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎG1¡É¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¥ÎØº×¤¬Äê°ÌÃÖ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ï09Ç¯11·î¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ìÁª¼ê¤¬·è¤Þ¤ë¡¢¤½¤ÎÇ¯ºÇ¸å¤ÎG1¡£Á´ÆüËÜÁªÈ´¡¢¶¥ÎØº×¤ÈÂç²ñÌ¾¤Ï°ã¤¦¤¬G1¥¿¥¤¥È¥ë¤Î½Å¤ß¤ÏÆ±¤¸¡£01Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î23²ó¤Î¡È¤½¤ÎÇ¯ºÇ¸å¤ÎG1¡É¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È°ì¤Ä¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶á¤¤ÃË¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤ÎG1½éÍ¥¾¡¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡Á´ÆüËÜÁªÈ´»þÂå¤Ç¤Ï02Ç¯¤ÎÂ¼¾åµÁ¹°¡ÊµþÅÔ¡á°úÂà¡Ë¡¢03Ç¯¤Îº´Æ£¿µÂÀÏº¡¢05Ç¯¤Î²ÃÆ£¿µÊ¿¡Ê´ôÉì¡á°úÂà¡Ë¤Ê¤É¡£¶¥ÎØº×¤Ç¤Ï19Ç¯¤Î¾¾±ºÍª»Î¡¢20Ç¯¤Î·´»Ê¹ÀÊ¿¡¢21Ç¯¤ÎµÈÅÄÂóÌð¡¢22Ç¯¤Î¿·»³¶ÁÊ¿¤È4Ç¯Ï¢Â³¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£23Ç¯´Ö¤Ç11¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯ºÇ¸å¤ÎG1¤Ç½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡G3¤ÇÍ¥¾¡¡¢G2¤ª¤è¤ÓG1¤Ç·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶á¤¤ÃË¡×¤ÏÂ¿¤¤¡£»ä¤¬º£Âç²ñ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Ï¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê29¡áÆÁÅç¡¦119´ü¡Ë¡£10·î29Æü¤Îµþ²¦³ÕµÇ°·è¾¡¤Ç¸ÅÀÍ¥ºî¡¢¿¿¿ù¾¢¤é¤òÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎG3Í¥¾¡¡£¸¤Éú¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¤ÎÏ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢¿Æ²¦Ç×¤ÈG1·è¾¡¤Ë3²ó¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¤Éú¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶á¤¤ÃË¡×¤ÎÁö¤ê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¶¥ÎØº×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÃæÎÓ¡¡ÎÍ¼£¡Ë