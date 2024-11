9人組グループ・Snow Manが起用されたプーマ ジャパンのキャンペーン「TO THE NEW WORLD(トゥ ザ ニュー ワールド)」がきょう7日から新たにスタートする。それに伴い、同ブランド最新の厚底スニーカーを発売、厚底スニーカーにフォーカスした、Snow Manが出演する新キャンペーンビジュアルが展開される。今回新たに公開するキャンペーンビジュアルとムービーは、キャンペーンタイトルの「TO THE NEW WORLD」に基づき、“未知なるステージ”をテーマに、斬新な光の演出とスタイリッシュなビジュアルが特徴となる。ムービーでは、メンバーが新作シューズ「KARMEN T2(カルメン ティーツー)」「KARMEN T2S(カルメン ティーツーエス)」を履き、新たなステージに挑む姿が描かれている。

レーザーライトやモノクロームの光を活用したシーンにおいて、メンバーが光に向かって進む姿は“未知なるステージ”というコンセプトを象徴。ムービーの最後には、全員が新たな世界に向けて一歩踏み出す瞬間が描かれ、未来に挑戦する決意を感じさせる仕上がりとなっている。メンバーそれぞれが光と影を活かしたポージングを工夫し、自然体でありながらエレガントなパフォーマンスを披露している姿も見どころとなる。撮影現場では、レーザーライトが飛び交う演出の中、メンバー同士で話し合いながら試行錯誤し、真剣な表情で撮影に臨んでいた。撮影を終えた感想を聞かれた宮舘涼太は「今回はダンスではなく、新たなステージに向かって歩く姿や、ライティングの中でプーマの靴を履いてステージに上がる決意が表れた撮影になりました。非常に新鮮で楽しめましたし、かっこよく仕上がっていると思うので、ぜひ見てほしいです」と語り、深澤辰哉は「レーザーライトの演出があり、いつもと違うスタイリッシュな映像になったと思います。特に光に向かって歩くシーンが印象的で、すごくかっこよく仕上がっていると感じました」と自信を見せた。“未知なるステージ”をコンセプトにした今回のキャンペーンムービーにちなみ、“最近、自分が新たなステージに進んでいると感じた瞬間”を問われると、渡辺翔太は「ちょうど今盛り上がっている新しいアルバムのリリースやライブですね。僕たちのテーマが『光』で、プーマのキャンペーンとも親和性を感じました」と語った。