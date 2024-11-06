クリスマススノーコスチューム！ハウステンボス「European Holy Christmas」ミッフィーグッズ
「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。
期間限定の身に着けグッズに、フードやお土産なども登場。
今回は大人気の｢ミッフィー｣グッズを紹介します。
ハウステンボス「European Holy Christmas」ミッフィーグッズ
発売日：2024年11月8日(金)
販売店舗：ハウステンボス／アムステルダムシティ｢ナインチェ｣
画像提供：ハウステンボス
ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。
敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。
クリスマスシーズンをより楽しめる数量限定、期間限定の｢ミッフィー｣グッズも登場します☆
クリスマススノーナインチェ ぬいぐるみ
価格4,400円
クリスマススノーナインチェのぬいぐるみ。
クリスマスをイメージしたスカートに、白いお花のレースがポイント☆
クリスマススノーナインチェ マスコットキーチェーン
価格2,400円
クリスマススノーナインチェのマスコットキーチェーン。
同じくクリスマスをイメージしたスカート姿がかわいい！
クリスマススノーナインチェ ぬいぐるみカチューシャ
価格1,900円
ふわふわなファーがポイントのナインチェカチューシャも登場。
期間限定、数量限定のカチューシャを身に着ければ、ハウステンボスのクリスマスがより楽しくなります☆
非日常世界が広がる本格的なヨーロッパのクリスマスとなったハウステンボスで楽しめる、大切な人と一緒に忘れられない特別なホリデーシーズン。
大人気の｢ミッフィー｣グッズと一緒にぜひパークを満喫してくださいね！
クリスマススノーコスチューム！ハウステンボス「European Holy Christmas」ミッフィーグッズの紹介でした。
©Mercis bv
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