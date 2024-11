「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

期間限定の身に着けグッズに、フードやお土産なども登場。

今回は大人気の「ミッフィー」グッズを紹介します。

ハウステンボス「European Holy Christmas」ミッフィーグッズ

発売日:2024年11月8日(金)

販売店舗:ハウステンボス/アムステルダムシティ「ナインチェ」

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

クリスマスシーズンをより楽しめる数量限定、期間限定の「ミッフィー」グッズも登場します☆

クリスマススノーナインチェ ぬいぐるみ

価格4,400円

クリスマススノーナインチェのぬいぐるみ。

クリスマスをイメージしたスカートに、白いお花のレースがポイント☆

クリスマススノーナインチェ マスコットキーチェーン

価格2,400円

クリスマススノーナインチェのマスコットキーチェーン。

同じくクリスマスをイメージしたスカート姿がかわいい!

クリスマススノーナインチェ ぬいぐるみカチューシャ

価格1,900円

ふわふわなファーがポイントのナインチェカチューシャも登場。

期間限定、数量限定のカチューシャを身に着ければ、ハウステンボスのクリスマスがより楽しくなります☆

非日常世界が広がる本格的なヨーロッパのクリスマスとなったハウステンボスで楽しめる、大切な人と一緒に忘れられない特別なホリデーシーズン。

大人気の「ミッフィー」グッズと一緒にぜひパークを満喫してくださいね!

クリスマススノーコスチューム!ハウステンボス「European Holy Christmas」ミッフィーグッズの紹介でした。

©Mercis bv

