「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

アムステルダムシティに新登場した「クリスマススクエア」では、フードワゴンでクリスマスフードを提供しています。

ハウステンボス「European Holy Christmas」クリスマスフードワゴン

開催場所:アムステルダムシティ/クリスマスフードワゴン

開催期間:2024年11月8日(金)〜2025年1月6日(月・祝)

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

アムステルダムシティの神聖なチャペル「スタッドハウス」一帯が、暖かな光とシャンパンゴールドの輝きに包まれた期間限定スポット「クリスマススクエア」として新登場。

そんな「クリスマススクエア」では、クリスマスフードワゴンが登場します☆

クリスマスプーリー

価格500円

インドで食べられる揚げパン、プーリーがクリスマス仕様のスイーツに!

ホイップクリームとチョコレートソースがかかった、写真映えするかわいいメニューです。

チュロス(プレーン/チョコ)

価格400円

ハウステンボスの人気食べ歩きフードであるチュロス。

クリスマススクエアでも気軽に楽しめます☆

フライドポテトサイドワインダー

価格500円

丸ごとのじゃがいもを、ひねりのあるユニークな形状にカットしたフライドポテト。

しっかりと味がコーティングされたお酒にもあうメニューです。

グリルソーセージ

価格1000円

ジューシーなソーセージも提供。

ビールやホットワインとあわせていただくのもおすすめです。

ホットワイン(赤/白)

価格各700円

寒い日にホッと温まる大人のホットドリンク。

レモンスライスとシナモンスティックで深い味わいが楽しめます。

ホットチョコレート

価格700円

たっぷりのホイップクリームとサンタクロースのチョコレートが乗ったホットチョコレート。

スープ(コーン/オニオン)

価格400円

寒い日にいただきたいスープも2種類提供されています。

非日常世界が広がる本格的なヨーロッパのクリスマスとなったハウステンボスで楽しめる、大切な人と一緒に忘れられない特別なホリデーシーズン。

新登場した「クリスマススクエア」で、ヨーロッパにいるような雰囲気の中、クリスマスフードを楽しんでくださいね!

ハウステンボス「European Holy Christmas」クリスマスフードワゴンの紹介でした☆

