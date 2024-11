「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

場内のレストランでもクリスマスならではのメニューが提供されています。

今回は、タワーシティにある「悟空」で提供されている九十九島 冬のあんかけ焼きそばを紹介していきます。

ハウステンボス/悟空「European Holy Christmas」九十九島 冬のあんかけ焼きそば

価格1950円

提供期間:2024年11月6日(水)〜2025年1月6日(月・祝)

提供店舗:ハウステンボス/悟空(タワーシティ)

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

ハウステンボス/タワーシティにある中華レストラン「悟空」でもイベントメニューを提供しています。

長崎名物の代表格・ちゃんぽんと皿うどんをはじめ、担担麺や焼きそばなど、こだわりの麺料理を味わえる中華レストラン「悟空」

クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」期間中は、九十九島 冬のあんかけ焼きそばを提供中。

長崎県産のヒオウギ貝や、牡蠣など魚介をふんだんに使用した贅沢な焼きそば。

目の前で、パリッと香ばしく焼き上げた麺に熱々の餡をかけて仕上げてくれます。

牡蠣のフリットは大ぶりで旨みたっぷり。

ヒオウギ貝はたっぷりのネギと一緒にいただきます。

お焦げが香ばしい麺との相性も抜群です☆

非日常世界が広がる本格的なヨーロッパのクリスマスとなったハウステンボスで楽しめる、大切な人と一緒に忘れられない特別なホリデーシーズン。

地元長崎の貝を使った冬ならではのメニューをぜひ楽しんでくださいね☆

長崎県産の貝を贅沢にトッピング!ハウステンボス/悟空「European Holy Christmas」九十九島 冬のあんかけ焼きそばの紹介でした。

