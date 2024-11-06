¡Öº®Íá¤·¤Æ¤ó¤¹¤«¡×Í¿ÅÄÍ´´õ¤¬¶¦±é¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Èà¾×·âá2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Í¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®¸þ²È&¤ä¤Ã¤µ¤ó½¸¹ç¡¡¤Þ¤¿¤¹¤°²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡ÖÎÌ»º·¿¥ê¥³ -ºÇ¸å¤Î¥×¥é¥â½÷»Ò¤Î¿ÍÀ¸ÁÈ¤ßÎ©¤Æµ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È¡£Àõ¹áÍ£(µÜºê»Ô½Ð¿È)¤ä»ÔÀîÍ³°á¡¢ÅÄÃæÍ×¼¡¤é¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿ÅÄ¤ÈÅÄÃæ¤¬Æ¬¤Ë¤ª¤·¤Ü¤ê¤ò¾è¤»×ò¹û¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ëº®Íá¤·¤Æ¤ó¤¹¤«¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥ê¥³¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Í¡×¡ÖÂç½¸¹ç¤À¡×¡Ö¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤¹¤²¤¨¤Ê¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£