ムーミン アラビアより、『ムーミン』の小説出版80周年を記念した限定マグなどが登場! ファンにはたまらないレアなデザインのアイテムをご紹介します♪『ムーミン』は、フィンランドの首都ヘルシンキ出身のトーベ・ヤンソン(1914−2001)によって生み出されたキャラクター。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、スポットが作られ、今も世界中で愛されている。

そんなムーミンが小説出版80周年を迎えることを記念し、2025年には展覧会やイベントなど様々な企画が予定されていてる。80周年のテーマは「The door is always open」。ドアに鍵をかけないムーミンやしきは、どんな生きものでも受け入れる。帰る場所や居場所の大切さを物語の中で見つけてほしい、という想いが込められている。そして、フィンランドのテーブルウェアブランド・アラビアとの1950年代から続く人気コラボレーションシリーズである「ムーミン アラビア」からは、小説出版80周年を記念した限定マグやコラボレーションアイテムが登場する。特に注目なのが、底面にアニバーサリーの刻印とシリアルナンバーが入ったハンドペイント(手描き)の限定マグ「Home(ホーム)」。ムーミンの第1作『小さなトロールと大きな洪水』の挿絵から、洪水から非難したムーミンたちがムーミンやしきにたどり着いたシーンが描かれていて、手描きならではの温かみのあるデザインがとっても素敵!さらに、2025年春には日本限定で「Home at Last(ホームアットラスト)」コレクションのマグ、ミニマグ、プレート、サーモスボトルも登場。こちらは、アイテム1点購入ごとに1ユーロが赤十字社に寄付され、国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)の人道支援活動に役立てられる取り組みとなっている。コレクションの絵柄は、1955年に発表されたトーベ・ヤンソンのコミックス『ムーミン谷への遠い道のり』のムーミン家族が再会したシーンとなっていて、見ているだけで幸せな気分に浸れそうだ。80周年のアニバーサリーイヤーとなる2025年は、ますますムーミンから目が離せなくなりそうだ♪(C)Moomin CharactersArabia is a registered trademark of Fiskars Group.Moomin is a registered trademark of Moomin Characters Oy Ltd.ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。