¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡Û¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¡¼ã»ø¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ê¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÂç¿Í¤À¤Ê¤È¡×
¡¡£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡ÖÂè£³²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬£¶Æü¡¢£±£°·î£²£¹Æü¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿µÜºê¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤òº£Æü¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¤¬¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤È¤«¤ÇÂÇÀÊ¤âÂ¿¤¯¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¶¯²½»î¹ç¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Î°õ¾Ý¤ò¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¹Í¤¨Êý¤â¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Õ»×ÁÂÄÌ¤ä¥×¥ì¡¼¤ÎÏ¢·¸ÌÌ¤Ç¤â¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÏ¢·¸¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È½ÅÍ×¤ÊºîÀïÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£¹¡¢£±£°Æü¤Î¥Á¥§¥³¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¸å¡¢ËÜÈÖ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î³«ËëÀï¡¢£±£³Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡ÊÆ±¡Ë¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æñ¤·¤¤½éÀï¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤·Á¤ÇÂç²ñ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È²ç¤ò¸¦¤¤¤À¡£