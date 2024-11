有名店出身の点心師による手作り点心と、ソムリエ厳選のナチュラルワインが楽しめるお店がオープン（東京・幡ヶ谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・幡ヶ谷にオープンしたお店。有名店出身の点心師が作る点心や中国料理と、ナチュラルワインのペアリングを楽しんで。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

yum(東京・幡ヶ谷)

蒸し点心4種 写真:お店から

2024年10月11日、京王線・幡ヶ谷駅南口から徒歩約3分のところにオープンした「yum(ヤム)」は、点心師による手作り点心とソムリエ厳選のナチュラルワインがいただけるお店です。

西原みのりさん(左)、渡邉與義さん(右) 写真:お店から

点心師の西原みのりさんは「グランド ハイアット東京」の「チャイナルーム」で修業したのち、麻布台「Series」に点心シェフとして立ち上げから入り、西麻布「蓮」へ。当時のマネージャー兼ソムリエだった渡邉與義さんとタッグを組み、「yum」をオープンさせました。

出店したのは幡ヶ谷。老舗のお店や地元の方も多い中、新しいお店も増えており、感度の高い方が集まっているエリアとして選んだそう。店名の「yum」は、飲茶の“やむ”と、おいしいの“yum”にかけて命名しています。

yumのラム焼餃子(900円) 写真:お店から

おすすめは「yumのラム焼き餃子」 900円。ラム肉とドライトマトのうまみがマッチする餃子はワインにもぴったりで、羊肉が苦手な人でも楽しめるとのこと。季節ごとに旬の食材を使った期間限定の点心も登場予定です。

「えびまよ」(1,300円) 写真:お店から

一品料理も評判が高く、中でも丸めた海老が口の中で弾ける「えびまよ」1,300円は、来店者のほとんどが注文するという人気メニュー。ころころとしたビジュアルも可愛らしい逸品です。

写真:お店から

ワインは、グラス(各1,000円)とボトル(各6,000円)を用意。いただく料理に合う一杯をソムリエの渡邉さんに相談してみてくださいね。ワインのほかにも、ビールやサワー、紹興酒などもそろっています。

内観 写真:お店から

座席はカウンター5席とテーブル10席。木材を基調としたカフェのような店内は、グループはもちろん、ひとりでも入りやすいあたたかみのある空間です。

アットホームな雰囲気の中でいただける本格点心とナチュラルワインを味わいに、ぜひ訪れてみてくださいね。

食べログレビュアーのコメント

えびまよ(1,300円) 出典:牛丼大森さん

『可愛い点心に

サモサやエンパナーダのようなハムスイコーのラクサカレーも美味しい

干豆腐と搾菜の和物は干豆腐にハマってるので個人的にとても好みの味!

今回の優勝はおすすめされた海老マヨ。

これは必食です。 めちゃくちゃ美味いです。

個人的には過去一です! 本当におすすめ

素炒麺も秀逸過ぎる美味さでした。 ご馳走様でした』(marine04さん)

鴨肉の紅油ソース(1,800円) 出典:おにくのとりこさん

『オープンする前から楽しみにしてたお店へ伺いました。3.4年前からみのりさんの作る点心の虜だったので、こうしてお店に伺うことができて本当に嬉しいです。

一皿一皿がそれほど高くないので値段を気にせず注文できるのが嬉しい!初回にも関わらずメニューのほとんど制覇できました(笑)内容は季節ごとでころころ変わるそうなのでいつきても楽しめそう!

点心は言わずもがなどれも美味しい!!その他の一品料理も全体的に素晴らしかったですが、特に好みだったのは鴨肉の紅油ソース、えびまよ、ラム焼餃子です。ソムリエの渡邉さんもいらっしゃるので、お酒が好きな方は中華料理とワインのマリアージュも楽しめるかと思います。

接客も丁寧でとても心地いい空間でした。ひとりでもふらりと来れそうなので、また時間を作って食べにきたいです』(おにくのとりこさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆yum住所 : 東京都渋谷区幡ヶ谷1-6-5 幡ヶ谷コーエイマンション 1FTEL : 050-5594-6526

文:斎藤亜希

