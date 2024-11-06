2025年1月29日発売予約リンク：https://HY.lnk.to/TIME【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-7707 \5,940(税込)【通常盤(CDのみ)】UPCH-2273 \2,970(税込)▼CD収録曲※初回盤 / 通常盤 共通 (曲順未定)・恋をして (映画『366日』主題歌)・明日種〜アシタネ〜 (ネスカフェ沖縄コーヒープロジェクト オリジナルソング)・SKY (HY SKY Fes テーマソング)・まっすぐに (ローソン沖縄2024年CMソング)・きのこいぬ (TVアニメ『きのこいぬ』オープニング主題歌)・大大大好き (TVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』オープニング主題歌)・モモタマナ・渚の恋は虹色模様・Beautiful▼Bonus Track・初回限定盤：恋をして (Piano ver.)・通常盤：恋をして (Orchestra ver.)▼初回盤DVD＜HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO＞・初雪・さよならまたね・あの日のまま・至近距離恋愛・I LOVE YOU・花束・僕がキミを・AM11:00・風になって花になって・LOVE・366日 (Official Duet ver.)●「恋をして」Music Video●「恋をして」Music Video Making

2025年1月10日(金)公開主演：赤楚衛二出演：上白石萌歌、中島裕翔、玉城ティナ、稲垣来泉、齋藤潤、溝端淳平(友情出演)、石田ひかり(友情出演)、国仲涼子、杉本哲太inspired by HY 「366日」主題歌：HY「恋をして」(Polydor Records)監督：新城毅彦脚本：福田果歩音楽：日向萌配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 松竹原作：「366日」物語委員会©2025映画「366日」製作委員会公式HP：https://movies.shochiku.co.jp/366movie/公式Twitter、Instagram、TikTok：@366movie

■＜HY 25th Anniversary BEST!! Kary TOUR 2024-2025＞



▼2024年09月22日(日) 沖縄・那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場09月28日(土) 東京・ひの煉瓦ホール(日野市民会館)09月29日(日) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール10月12日(土) 愛知・名古屋市公会堂 大ホール10月13日(日) 静岡・焼津市大井川文化会館 ミュージコ10月26日(土) 千葉・印西市文化ホール10月27日(日) 埼玉・狭山市市民会館11月09日(土) 兵庫・神戸文化ホール 大ホール11月10日(日) 奈良・なら100年会館 大ホール11月23日(土) 新潟・上越文化会館 大ホール11月24日(日) 福井・敦賀市民文化センター 大ホール12月07日(土) 宮城・仙台電力ホール12月08日(日) 岩手・花巻市文化会館 大ホール12月14日(土) 熊本・熊本城ホール メインホール12月15日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール▼2025年01月18日(土) 香川・サンポートホール高松 大ホール01月19日(日) 高知・高知市文化プラザかるぽーと 大ホール01月25日(土) 山口・渡辺翁記念会館01月26日(日) 島根・島根県芸術文化センター グラントワ04月05日(土) 佐賀・佐賀市文化会館04月06日(日) 長崎・ベネックス長崎ブリックホール04月19日(土) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール04月20日(日) 山梨・東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール04月27日(日) 新潟・アミューズメント佐渡 大ホール04月29日(火祝）石川・本多の森 北電ホール05月10日(土) 岡山・岡山芸術劇場ハレノワ 大ホール05月11日(日) 広島・呉市信用金庫ホール05月24日(土) 栃木・大正堂くろいそみるひぃホール(那須塩原氏黒磯文化会館)大ホール05月25日(日) 群馬・みかぼみらい館 大ホール05月31日(土) 愛知・安城市民会館サルビアホール06月01日(日) 岐阜・可児市文化創造センターala06月07日(土) 北海道・北ガス文化ホール(千歳市民文化センター）06月08日(日) 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール06月21日(土) 大分・iichikoグランシアタ06月22日(日) 宮崎・宮崎市民文化ホール07月05日(土) 長野・カノラホール(岡谷市文化会館)大ホール07月06日(日) 神奈川・海老名市文化会館 大ホール07月20日(土) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール07月21日(月祝）大阪・オリックス劇場08月09日(土) 山形・荘銀タクト鶴岡08月11日(月祝）青森・リンクモア平安閣市民ホール08月31日(日) 京都・京都ロームシアター09月07日(日) 東京・TOKYO DOME CITY HALL09月21日(日) 沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟https://hy-road.net/pages/25thanniversary