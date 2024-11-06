HY、16thアルバム『TIME』を2025年1月発売＋映画『366日』主題歌に新曲「恋をして」決定
HYの新曲「恋をして」が2025年1月10日より全国公開される映画『366日』の主題歌に決定したことが、本日開催された最速試写会舞台挨拶を通して発表された。さらにその主題歌を収録したオリジナルアルバム『TIME』が2025年1月29日に発売されることも明らかとなった。
◆HY 画像
映画『366日』は、楽曲「366日」をモチーフに製作された全く新しいオリジナルラブストーリーだ。主人公・真喜屋 湊を赤楚衛二、高校時代に湊と出会い、運命的な恋をするヒロイン・玉城美海を上白石萌歌が演じるほか、中島裕翔、玉城ティナ、稲垣来泉、齋藤潤、溝端淳平、石田ひかり、国仲涼子、杉本哲太ら、幅広い世代の豪華俳優陣が集結。沖縄と東京という2つの都市を舞台に、20年の時を超えた、切なすぎる純愛ラブストーリーが届けられる。
そして、今作が収録されるアルバムは、前作『Kafuu』以来2年4ヶ月ぶりにリリースされる。結成25周年を記念した通算16枚目となるオリジナルアルバムだ。タイトルは『TIME』。HYが25年を共に過ごしたメンバーとの時間、ファンとの時間、大切な家族との時間、そしてこれからもみんなと共に歩んで行く時間を想い、様々な“TIME”に想いを寄せて綴った9曲と、ボーナストラック1曲を加えた全10曲が収録される。
収録楽曲は、リード曲「恋をして」ほか、毎年3月に開催されているHY主催の野外音楽フェス＜HY SKY Fes＞テーマソング「SKY」、『ネスカフェ 沖縄コーヒープロジェクト』オリジナルソング「明日種〜アシタネ〜」、TVアニメ『きのこいぬ』オープニング主題歌「きのこいぬ」、TVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』オープニング主題歌「大大大好き」など、様々なタイアップ楽曲と、アルバムのために書き下ろされた新曲が収録された充実の内容となっている。ボーナストラックには、「恋をして」のPiano ver.とOrchestra ver.がそれぞれ収録される予定だ。
さらに初回限定盤DVDには、4年に1度、366日目がおとずれる閏年となる2024年2月29日にBillboard Live TOKYOで行われた一夜限りの貴重なライブ＜HY 366DAYS Premium Live＞映像に加え、「恋をして」Music Video＆メイキング映像が収録される。
■25th Anniversary / 16th オリジナルアルバム『TIME』
予約リンク：https://HY.lnk.to/TIME
【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-7707 \5,940(税込)
【通常盤(CDのみ)】UPCH-2273 \2,970(税込)
▼CD収録曲
※初回盤 / 通常盤 共通 (曲順未定)
・恋をして (映画『366日』主題歌)
・明日種〜アシタネ〜 (ネスカフェ沖縄コーヒープロジェクト オリジナルソング)
・SKY (HY SKY Fes テーマソング)
・まっすぐに (ローソン沖縄2024年CMソング)
・きのこいぬ (TVアニメ『きのこいぬ』オープニング主題歌)
・大大大好き (TVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』オープニング主題歌)
・モモタマナ
・渚の恋は虹色模様
・Beautiful
▼Bonus Track
・初回限定盤：恋をして (Piano ver.)
・通常盤：恋をして (Orchestra ver.)
▼初回盤DVD
＜HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO＞
・初雪
・さよならまたね
・あの日のまま
・至近距離恋愛
・I LOVE YOU
・花束
・僕がキミを
・AM11:00
・風になって花になって
・LOVE
・366日 (Official Duet ver.)
●「恋をして」Music Video
●「恋をして」Music Video Making
■映画『366日』
主演：赤楚衛二
出演：上白石萌歌、中島裕翔、玉城ティナ、稲垣来泉、齋藤潤、溝端淳平(友情出演)、石田ひかり(友情出演)、国仲涼子、杉本哲太
inspired by HY 「366日」
主題歌：HY「恋をして」(Polydor Records)
監督：新城毅彦
脚本：福田果歩
音楽：日向萌
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 松竹
原作：「366日」物語委員会
©2025映画「366日」製作委員会
公式HP：https://movies.shochiku.co.jp/366movie/
公式Twitter、Instagram、TikTok：@366movie
■＜HY 25th Anniversary BEST!! Kary TOUR 2024-2025＞
09月22日(日) 沖縄・那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場
09月28日(土) 東京・ひの煉瓦ホール(日野市民会館)
09月29日(日) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
10月12日(土) 愛知・名古屋市公会堂 大ホール
10月13日(日) 静岡・焼津市大井川文化会館 ミュージコ
10月26日(土) 千葉・印西市文化ホール
10月27日(日) 埼玉・狭山市市民会館
11月09日(土) 兵庫・神戸文化ホール 大ホール
11月10日(日) 奈良・なら100年会館 大ホール
11月23日(土) 新潟・上越文化会館 大ホール
11月24日(日) 福井・敦賀市民文化センター 大ホール
12月07日(土) 宮城・仙台電力ホール
12月08日(日) 岩手・花巻市文化会館 大ホール
12月14日(土) 熊本・熊本城ホール メインホール
12月15日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
▼2025年
01月18日(土) 香川・サンポートホール高松 大ホール
01月19日(日) 高知・高知市文化プラザかるぽーと 大ホール
01月25日(土) 山口・渡辺翁記念会館
01月26日(日) 島根・島根県芸術文化センター グラントワ
04月05日(土) 佐賀・佐賀市文化会館
04月06日(日) 長崎・ベネックス長崎ブリックホール
04月19日(土) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール
04月20日(日) 山梨・東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール
04月27日(日) 新潟・アミューズメント佐渡 大ホール
04月29日(火祝）石川・本多の森 北電ホール
05月10日(土) 岡山・岡山芸術劇場ハレノワ 大ホール
05月11日(日) 広島・呉市信用金庫ホール
05月24日(土) 栃木・大正堂くろいそみるひぃホール(那須塩原氏黒磯文化会館)大ホール
05月25日(日) 群馬・みかぼみらい館 大ホール
05月31日(土) 愛知・安城市民会館サルビアホール
06月01日(日) 岐阜・可児市文化創造センターala
06月07日(土) 北海道・北ガス文化ホール(千歳市民文化センター）
06月08日(日) 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール
06月21日(土) 大分・iichikoグランシアタ
06月22日(日) 宮崎・宮崎市民文化ホール
07月05日(土) 長野・カノラホール(岡谷市文化会館)大ホール
07月06日(日) 神奈川・海老名市文化会館 大ホール
07月20日(土) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール
07月21日(月祝）大阪・オリックス劇場
08月09日(土) 山形・荘銀タクト鶴岡
08月11日(月祝）青森・リンクモア平安閣市民ホール
08月31日(日) 京都・京都ロームシアター
09月07日(日) 東京・TOKYO DOME CITY HALL
09月21日(日) 沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟
https://hy-road.net/pages/25thanniversary
■＜HY SKY Fes 2025 ＆前夜祭＞
DAY1：3月15日(土) 沖縄県総合運動公園 多目的広場
DAY2：3月16日(日) 沖縄県総合運動公園 多目的広場
▼出演アーティスト ※五十音順
HY／ありんくりん／imase／大塚 愛／キマグレン／肝高の阿麻和利／CHEMISTRY／Saucy Dog／スターダスト☆レビュー／SUPER BEAVER／MASA MAGIC／and more...
チケット先行販売：https://skyfes.net/contents/topics/ticket
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