「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

新登場の「クリスマススクエア」や「クリスマスマーケット」、「ナイトショー」が期間限定で登場するほか、光輝く街にロマンティックな花火が打ちあがる「ウィンターナイト花火」も実施されます。

今回は、アムステルダムシティ「アムステルダム広場」で公演されるメロディー・オブ・クリスマスを紹介します☆

ハウステンボス「European Holy Christmas」メロディー・オブ・クリスマス

開催期間:2024年11月8日(金)〜2025年1月6日(月・祝)

開催場所:ハウステンボス/アムステルダムシティ「アムステルダム広場」

「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスでは、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を初開催!

クリスマスナイトショー『メロディー・オブ・クリスマス』が内容を一新し公演されます。

ショーの舞台となるのは、実際に挙式が行われる神聖なチャペル「スタッドハウス」

日が沈み、街が色づき始めるころに、繰り広げられるナイトショー。

2024年は内容を一新!

誰もが口ずさめるクリスマスソングを中心に美しい歌声が新たに登場した「クリスマススクエア」に響きわたります。

その歌声とともに、アムステルダムシティの街一帯のイルミネーションが一斉に点灯☆

美しい街並みがさらにロマンティックに色づきます。

ショーは、スタッドハウスに映し出されるプロジェクションマッピングや雪の演出。

そしてフィナーレには、パイロ(演出用花火)が打ち上げられます。

息をのむほど美しい聖歌隊の歌声、華やかな光と映像が重なり合う、魂を震わす感動のエンターテインメントが楽しめます。

非日常世界が広がる本格的なヨーロッパのクリスマスとなったハウステンボスで楽しめる、大切な人と一緒に忘れられない特別なホリデーシーズン。

ハウステンボスにて2024年11月8日より開催される「European Holy Christmas」の紹介でした☆

