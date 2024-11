シンガーソングライター石崎ひゅーいの配信中の新曲「Season2」のミュージックビデオに、俳優の仲野太賀が出演していることが明らかになった。「Season2」は、石崎がプロデュースに初めてYaffleを迎え、新たなサウンドにチャレンジした1曲で、9月11日に配信リリースされた楽曲。監督は、井上青が担当。部屋でのシンプルなシチュエーションの中で、ドラマチックな曲の展開と共に変化していく仲野太賀の表情が注目ポイントとなる。

■石崎ひゅーいコメントSeason2のMVが完成しました。季節は巡るのに、同じ場所に居座り続けてしまう心と体。変わらないのか、変われないのか、悲しさなのか、愛しさなのか、そういう揺らぎみたいなものを、仲野太賀くんに演じてもらいました。ドラマで共演させてもらったり、ご飯食べたりする仲ですが、オンの時もオフの時もナチュラルな彼の魅力に魅了されてきましたが、またやられたぜ!って感じです。こうして一緒に作品を作れたことがなにより嬉しい。是非、最後までじっくりご覧ください。<リリース情報>石崎ひゅーい『Season2』配信中https://erj.lnk.to/noSwBD石崎ひゅーいカバーアルバム『night milk』2024年11月27日リリース・初回限定盤[CD+Blu-ray]ESCL-6036〜6037 価格:\6,300 (tax in)LPサイズ紙ジャケット仕様Blu-ray:⽯崎ひゅーいLIVE 2024「宇宙百景」2024年5月10日@東京国際フォーラムホールC・通常盤[CD Only] ESCL-6038 価格:\3,300 (tax in)=収録曲/オリジナルアーティスト=1. 旅路 藤井 風2. 蝶々結び Aimer3. 僕は今日も Vaundy4. 希望のうた 阿部芙蓉美5. 点描の唄(feat. 井上苑子) Mrs. GREEN APPLE6. 痛いよ 清 竜人7. アイコトバ アイナ・ジ・エンド8. ノンフィクション 平井 堅9. 愛し君へ 森山直太朗CD予約URL:https://erj.lnk.to/tL25xl<ライブ情報>石崎ひゅーい TOUR 2024『宇宙百景』9月7日(土)神奈川 YOKOHAMA Bay Hall 開場16:15/開演17:009月8日(日)埼玉 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 開場16:15/開演17:009月15日(日)三重 四日市CLUB ROOTS 開場16:15/開演17:009月16日(祝月)岡山 YEBISU YA PRO 開場16:15/開演17:009月20日(金)青森 Quarter 開場18:15/開演19:009月22日(日)宮城 仙台darwin 開場16:15/開演17:009月23日(祝月)山形 ミュージック昭和セッション 開場16:15/開演17:009月28日(土)新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE 開場16:15/開演17:009月29日(日)石川 金沢AZ 開場16:15/開演17:0010月5日(土)京都 KYOTO MUSE 開場16:15/開演17:0010月6日(日)兵庫 THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE 開場16:15/開演17:0010月11日(金)福岡 BEAT STATION 開場18:15/開演19:0010月12日(土)広島 LIVE VANQUISH 開場16:15/開演17:0010月14日(祝月)香川 高松DIME 開場16:15/開演17:0010月25日(金)北海道 札幌cube garden 開場18:15/開演19:0010月27日(日)北海道 函館club COCOA 開場16:15/開演17:0011月2日(土)茨城 mito LIGHT HOUSE 開場16:15/開演17:0011月10日(日)静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA 開場16:15/開演17:0011月16日(土)愛知 THE BOTTOM LINE 開場16:15/開演17:0011月17日(日)大阪 UMEDA CLUB QUATTRO 開場16:15/開演17:00チケット詳細 https://www.ishizakihuwie.com/live/archive/?52264HP:http://www.ishizakihuwie.com/