ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（10/26 - 11/01）
予想 N/A 前回 -0.1%（前週比)
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
23:00
ラガルドECB総裁、イベント挨拶
23:30
デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり）
7日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（10月）
予想 N/A 前回 53.1
0:30
米週間石油在庫統計
2:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
2:40
ロジャーズ・カナダ中銀上級副総裁 講演
3:00
米30年債（250億ドル）入札
4:10
オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席
6:30
ブラジル中銀政策金利（11月）
予想 11.25% 前回 10.75%
時刻未定
ポーランド中銀、政策金利発表
米主要企業決算
ＣＶＳヘルス、クアルコム、アーム、ギリアド・サイエンシズ、リフト
※予定は変更されることがあります。
米MBA住宅ローン申請指数（10/26 - 11/01）
予想 N/A 前回 -0.1%（前週比)
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
23:00
ラガルドECB総裁、イベント挨拶
23:30
デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり）
7日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（10月）
予想 N/A 前回 53.1
0:30
米週間石油在庫統計
2:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
2:40
ロジャーズ・カナダ中銀上級副総裁 講演
3:00
米30年債（250億ドル）入札
4:10
オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席
6:30
ブラジル中銀政策金利（11月）
予想 11.25% 前回 10.75%
時刻未定
ポーランド中銀、政策金利発表
米主要企業決算
ＣＶＳヘルス、クアルコム、アーム、ギリアド・サイエンシズ、リフト
※予定は変更されることがあります。