ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（10/26 - 11/01）

予想 N/A 前回 -0.1%（前週比)



ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演



23:00

ラガルドECB総裁、イベント挨拶



23:30

デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり）



7日

0:00

カナダIvey購買部協会指数（10月）

予想 N/A 前回 53.1



0:30

米週間石油在庫統計



2:00

ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演



2:40

ロジャーズ・カナダ中銀上級副総裁 講演



3:00

米30年債（250億ドル）入札



4:10

オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席



6:30

ブラジル中銀政策金利（11月）

予想 11.25% 前回 10.75%



時刻未定

ポーランド中銀、政策金利発表



米主要企業決算

ＣＶＳヘルス、クアルコム、アーム、ギリアド・サイエンシズ、リフト



※予定は変更されることがあります。

外部サイト