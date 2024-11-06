21:00
米MBA住宅ローン申請指数（10/26 - 11/01）
予想　N/A　前回　-0.1%（前週比)

ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演

23:00　
ラガルドECB総裁、イベント挨拶

23:30　
デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり）

7日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（10月）
予想　N/A　前回　53.1

0:30　
米週間石油在庫統計

2:00　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演

2:40　
ロジャーズ・カナダ中銀上級副総裁　講演

3:00　
米30年債（250億ドル）入札

4:10　
オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席

6:30
ブラジル中銀政策金利（11月）
予想　11.25%　前回　10.75%

時刻未定
ポーランド中銀、政策金利発表

米主要企業決算
ＣＶＳヘルス、クアルコム、アーム、ギリアド・サイエンシズ、リフト

※予定は変更されることがあります。