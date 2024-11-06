¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¨¤¨¡¼¡ª¡×»×¤ï¤ºÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ªÆ£ß·¸Þ·î¡õµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¥³¡¼¥ë¤Ë¼Â¶·¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡ÖÂ©ÀÚ¤ì¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤¦¡×
¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à ¥ª¥Ö ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê11·î6Æü¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ß·¡õµÈÅÄÃÎ¤Î·ãÎõ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡ª¡×¥³¡¼¥ë
¡¡ÆüËÜÃæ¤¬»×¤ï¤º¡Ö´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡ª¡×¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÆ£ß·¸Þ·î¤ÈµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Î2¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÌ¿¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡×¤Î±þ±ç¡£Â©ÀÚ¤ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¡¼¥×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à ¥ª¥Ö ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÂè2Àï¡¢¡Ö¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤¬¥«¥Ê¥À¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¿½£¤Î¥Ë¥¹¥¯¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥í¥³¡¦¤½¥é¡¼¥ì¤Ï½éÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¡¦¥¼¥Ë¥¢ ¥·¥å¥ô¥¡¥é¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬0-1¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥¨¥ó¥É¡£¤³¤³¤Ç¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÁ°¤Î¥¬¡¼¥É¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤òÈò¤±¤ÆÂç¤¤¯¶Ê¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µÈÅÄÃÎ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÃÙ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¤¸¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÎµÈÅÄÍ¼Íü²Ö¤ÈÎëÌÚÍ¼¸Ð¤¬¥Õ¥ë¥¹¥¤¡¼¥×¤ò¸«¤»¤ë¡£É¬»à¤ËÁÝ¤¯2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿µÈÅÄÃÎ¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Çµ°Æ»¤ò¸«¤ëÆ£ß·¤Ï¶¦¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡×¤È±þ±ç¡£¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ëºäÅÄÇî¾¼¥¢¥Ê¤â¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦´èÄ¥¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¡£¤¢¡¼´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¶¤¨¤ë¤«¡©Ä¶¤¨¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼Â¶·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¥¬¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ï¼è¤ì¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â·üÌ¿¤Ê¥¹¥¤¡¼¥×¤ò¸«¤»¤¿2¿Í¤Ë¡¢Æ£ß·¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÏ«¤¤¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»ÔÀîÈþÍ¾¤µ¤ó¤â¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ä¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¹¥¹¥¤¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Î¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤«¤¿¤Ç¤¤¤¤ò¤¹¤ëÎëÌÚ¤ÈµÈÅÄÍ¼¤Î»Ñ¤ËABEMA¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ï¤¢¤Ï¤¢¡×¡ÖÂ©ÀÚ¤ì¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¹¥¤¡¼¥×¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ó¥É¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÏºÇ½ª¥¹¥³¥¢4-3¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ»þ´Ö7Æü0»þ30Ê¬¤«¤éÂè2»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë