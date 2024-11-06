¡Ö¥°¥ìー¤È¥Ùー¥¸¥å¸ò¸ß¤ËÃå¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¥Þ¥Ë¥¢¤¬°¦ÍÑ♡¡Ö¥¤¥Á¿ä¤·¥»ー¥¿ー¡×
Ä«ÈÕ¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¤½¤í¤½¤í¥»ー¥¿ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëº£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó°¦ÍÑ¤Î¡ÖÈ¾Âµ¥»ー¥¿ー¡×¡£¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÃå¤³¤Ê¤·½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½©¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡£
¥µ¥Þ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ê¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥±ー¥Ö¥ë¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー@cococloset128¤µ¤ó¤¬¡ÖÀäÂÐÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡¢È¾Âµ¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¡£Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Ï¡¢¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ê¥ê¤È¤¤ì¤¤¤á¤Ë°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¥àー¥É¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥°¥ìー¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
@cococloset128¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È¤Î¥Á¥åー¥ë¥¹¥«ー¥È¤Ë¥°¥ìー¤Î¥»ー¥¿ー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤½¹Ô¤¥³ー¥Ç¤âÄó°Æ¡£¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄø¤è¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥ìー¤Ç¿´ÇÛ¤ÊÃÏÌ£¸«¤¨¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤¬¤Ü¤ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥«ー¥È¤Ç¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âº£¤Ã¤Ý¤¤
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥°¥ìー¤È¤³¤Ã¤Á¤È¸ò¸ß¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ùー¥¸¥å¤â¥°¥ìー¤â°¦ÍÑÃæ¤À¤È¤¤¤¦@cococloset128¤µ¤ó¡£º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢½©¥àー¥É°î¤ì¤ë¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥åー¥º¤Ë¤â¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Åý°ì´¶¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤¬¥«¥®¡£
¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾åÉÊ¤ÊÂç¿Í¥³ー¥Ç
@cococloset128¤µ¤óÛ©¤¯¡ÖÇö¤¯¤Æ·Ú¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤À¸ÃÏ¤ÇÃå¿´ÃÏ¤¬³Ú¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡£Æ±¤¸¤¯¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¾å²¼¥æ¥Ë¥¯¥í¥³ー¥Ç¤¬¾åÉÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ç¤â¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµÆñ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@cococloset128ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Sara.K