ディー・エヌ・エーが運営するライブコミュニケーションアプリ「Pococha(ポコチャ)」と、日本国内にとどまらず世界的人気を誇る『進撃の巨人』との初のコラボレーション「Pococha×進撃の巨人コラボキャンペーン」の新企画が2024年11月1日(金)より11月14日(木)の期間で実施中だ。『進撃の巨人』は、2009年より『別冊少年マガジン』(講談社刊)にて連載がスタートした、諫山創によるダークファンタジー作品。人類を捕食する謎多き巨人によって支配された世界を舞台に、巨人の侵入を防ぐために築かれた高い城壁に囲まれた居住地で暮らす人々と、自由を求めて壁の外の世界を探索する「調査兵団」らの姿を描く。人類の生存を賭けた緊迫感のあるストーリーは、緻密に張り巡らされた伏線によってさらに深みを増し、巨人に対抗するための「立体機動装置」など現実の科学技術をモチーフとした世界観の魅力も相まって、18言語・180国以上で出版されるなど全世界のファンを魅了し、コミックスの累計発行部数は1億4000万部を超える怪物的傑作だ。

今回のPocochaとのコラボレーションは、11月8日(金)公開予定の『劇場版「進撃の巨人」 完結編 THE LAST ATTACK』の公開を記念したもので、9月から2カ月連続でSNSキャンペーンなどが開催されてきた。現在開催中の新キャンペーンでは、Pocochaの各所にエレンやリヴァイと作品内屈指の印象的なセリフが組み合わさったデザインや、劇場作品をイメージしたデザインのコラボアイテム3種類が登場するほか、配信の視聴時間やコメント回数などの条件を満たすと限定コラボプロフィールがもらえたり、TVアニメ『進撃の巨人』の楽曲がアプリ内で楽しめるなど、盛りだくさんの内容となっている。さらに、Pocochaの公式Xアカウントをフォローの上、アプリ内で応募すると抽選で『進撃の巨人』関連グッズが当たるキャンペーンも。全長2メートルの「車力の巨人クッション」(抽選で1名に当選)の迫力は圧巻だ!また、現在Pocochaでは「趣味でつながるライブ配信」キャンペーンを行っている。ユーザーが登録した「趣味・興味」を基にユーザー同士がマッチングしたり、共通の話題で盛り上がることができ、「漫画好き」や「アニメ好き」は人気カテゴリーの1つとなっている。その流れの中で今回のコラボレーションが実施され『進撃の巨人』を共通の話題とすることで、『劇場版「進撃の巨人」 完結編 THE LAST ATTACK』の公開にあたってさらなる盛り上がりが創出されることは必至。Pocochaでのインタラクティブなコミュニケーションによって、作品を鑑賞した感想や、キャラクター心理の考察など、公開前後ならではの話題を楽しんでみてほしい。(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会